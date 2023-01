Chi è Nicole Santinelli di Uomini e Donne? Età, carriera e tronista

Nicole Santinelli è stata scelta dalla produzione della trasmissione Uomini e Donne come nuova tronista. Si è recentemente presentata al pubblico televisivo attraverso i social media ufficiali. Nicole è descritta come una ragazza dai capelli biondi, occhi azzurri, fisico atletico e minuta. Il suo percorso a Uomini e Donne inizierà a febbraio.

Nicole Santinelli, 29 anni, nata nella splendida città di Roma, è appassionata di sport acquatici e da brivido. Le piace particolarmente l’arrampicata e la guida di veicoli a motore. Fin da bambina è stata il maschiaccio di casa. Nel suo video di presentazione, Nicole si è esibita alla guida di un kart e nell’arrampicata su una parete di allenamento, riscuotendo l’apprezzamento dei fan del programma. Professionalmente, Nicole lavora come account manager in un’azienda informatica e si occupa anche del marketing sociale di un ristorante di Roma.

Per lavoro è spesso fuori casa, ma non si lascia scoraggiare dalla sua vita frenetica: “Sono sempre in movimento. La mia vita è piuttosto frenetica, come una trottola, e mi piace!”. Attualmente è impegnata nella ristrutturazione della casa, che vede come un riflesso di se stessa: “La mia casa è un po’ in disordine al momento, ma sto facendo dei lavori di ristrutturazione al piano di sotto, mentre la mia piccola dimora è al piano di sopra”. Nicole ha un rapporto stretto con i genitori e ha ereditato la passione della madre per la cucina: “Uno dei miei ricordi d’infanzia più belli è la preparazione della crostata di ciliegie con mia madre nel pomeriggio”. Ama anche gli animali e ha una gatta di nome Princess e un cane di nome Tiger, che ha curato e riportato in salute.

Qual è la motivazione della sua visita a Uomini e Donne?

Nicole è alla ricerca di una storia d’amore simile a quella dei suoi genitori, che stanno insieme da molti anni. A tal fine, ha deciso di incontrare sia uomini che donne. Quando le è stato chiesto cosa cerca in un partner, Nicole ha dichiarato di non tollerare i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati: “Non ho in mente un tipo particolare di uomo, ma cerco qualcuno che sia educato e affidabile… Sono romantica nel cuore e desidero vivere un amore eterno, proprio come quello che ho visto nella mia famiglia… Spero in una storia d’amore da favola!”. All’età di 22 anni si è fatta un tatuaggio con la scritta “Ciò che non ti uccide può solo renderti più forte”. Nicole ha avuto una relazione con Manuel Funari, ma il motivo per cui è finita rimane sconosciuto. Forse durante il programma divulgherà maggiori dettagli.

Il profilo Instagram

Attualmente il profilo Instagram di Nicole Santinelli conta 1.000 follower e non ha ancora ricevuto l’ambita spunta blu. Con l’inizio del suo percorso all’interno del programma, la sua popolarità è destinata a crescere. Il suo profilo mostra immagini della sua vita quotidiana e fotografie scattate durante i servizi fotografici.