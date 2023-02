Chi è Orietta Berti? Età, carriera, marito, figli

Orietta Berti ha una carriera di oltre 50 anni. Ecco la sua storia.

La cantante è stata una delle più apprezzate a Sanremo 2021, e ora si appresta a essere la regina dell’estate con “Mille”, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro.

Sono la Signora del Festival”. Così è stata definita da molti, pubblico e critica, Orietta Berti, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2021 dove mi sono presentata con il brano “Quando ti sei innamorato”, dedicato a mio marito Osvaldo Paterlini, il grande amore della mia vita. Nonostante una carriera di oltre cinquant’anni, non ho esitato a mettermi in gioco pur sapendo di dover sfidare colleghi più giovani di me che potevano ottenere la preferenza attraverso il televoto dei ragazzi. Alla fine, ho dimostrato tutta la mia versatilità.

Non sono mancati gli elogi per lei nella serata delle cover, dove ha voluto al suo fianco Le Deva, con cui ha interpretato “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo (si è classificata seconda).

Orietta Berti è nata il 1° giugno 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Ha sempre avuto una grande passione per il canto, che l’ha portata a esibirsi in numerosi locali della sua zona. Nel 1961 partecipa alle “Voci Nuove Disco d’Oro”, manifestazione organizzata dall’Enal di Reggio Emilia. Si aggiudica il sesto posto grazie alla sua interpretazione de “Il cielo in una stanza”, una canzone di Gino Paoli, lanciata l’anno prima da Mina. Tra i partecipanti di quell’anno c’erano anche Iva Zanicchi e Gianni Morandi.

Nel 1965 partecipa a “Un disco per l’estate” e vince con il brano “Tu sei quello”. L’anno successivo arrivò per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone “Io ti darò di più”. Quella sarebbe stata solo la prima di una serie di sue apparizioni all’Ariston. Tornò nel 1967 con “Io, tu e le rose”. In quell’occasione, però, la cantante vive uno dei momenti più difficili della sua vita e della sua carriera, quando Luigi Tenco cita alcune parole di quella canzone nel suo biglietto d’addio.

Gli anni Settanta sono un periodo di grandi soddisfazioni per l’artista. Una delle sue canzoni più amate, “Finché la barca va”, viene lanciata in questa fase e si classifica terza in “Un disco per l’estate”. A questa si aggiungono “Tipitipitì”, finalista a Sanremo, e “Via dei ciclamini”. Negli anni ’90 l’artista mostra tutta la sua versatilità e appare sempre più spesso in TV in numerosi programmi di successo. È il caso di “Acqua calda”, “Rock’n’Roll”, spin-off serale di “Non è la Rai”, e “Anima mia”, al fianco di Claudio Baglioni e Fabio Fazio. Quest’ultimo la vuole anche come ospite nel suo “Quelli che il calcio”.

Il ritorno di Orietta alla kermesse ligure, qualche settimana fa, è stato molto apprezzato. Il brano “Quanto ti sei innamorato” è stato inserito in un cofanetto di sei CD intitolato “La mia vita è un film”. Attraverso questo lavoro, Orietta vuole celebrare i suoi 55 anni di carriera.

Orietta Berti: figli e l’amore per Osvaldo

La cantante è legata praticamente da sempre a Osvaldo Paterlini, sposato nel 1967. I due sono davvero legatissimi nonostante il trascorrere degli anni: lui, infatti, fa il possibile per stare vicino a lei, nonostante qualche problema di salute, anche nei momenti più importanti della sua carriera. Per un periodo l’uomo è stato anche il manager della cantante, oltre a esserne stato consigliere e produttore.

Dalle loro nozze sono nati due figli: Omar e Otis. Quest’ultimo, sposato con Lia, è diventato papà di Olivia nel 2019. Il nome non poteva essere diverso: si è così portata avanti la tradizione familiare dei nomi che iniziano con la lettera ‘O’. Non è difficile immaginare come sia Orietta Berti nonna: in qesta veste lei mette in mostra tutta la sua dolcezza.

Le sue passioni

Ma dove vive Orietta Berti? Nonostante il successo, lei ha deciso di non lasciare Montecchio, dove abitano anche il figlio e la moglie Lia. Questo le permette, non appena ne ha la possibilità, di seguire da vicino la nipotina Olivia.

Nella casa è possibile ritrovare alcune delle sue collezioni. Lei, infatti, ha una serie di bambole, acquasantiere e, addirittura, tantissime miniature dei Puffi.