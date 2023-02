Chi è Osvaldo Paterlini marito di Orietta Berti? Età, lavoro, vita privata e figli

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. La cantante parla spesso del loro grande amore durante le interviste in TV e sui giornali. È un uomo sempre presente nella sua vita. La coppia, sposata dal 1967, è inseparabile nonostante le difficoltà della vita. Proprio lo scorso anno Orietta Berti è tornata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”; una potente ballata d’amore in cui ha rivisto la loro bellissima storia d’amore. “Racconta di un incontro che diventa passione, una passione lunga una vita come è successo a noi”, ha raccontato la cantante prima della partecipazione.

A 78 anni, la cantante emiliana ha trovato un nuovo successo, anche se non ha mai smesso di lavorare sodo. “È il successo che arriva a una certa età […] – ha spiegato al Corriere della Sera – ma non ho il tempo di godermelo appieno, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio molti programmi televisivi: Vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior , e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si chiama Quelle brave ragazze e andrà in onda su Sky in primavera”.

Ha superato lo scetticismo del suo primo professore di musica e dei critici, e persino l’ostilità del suo mondo dopo il suicidio di Luigi Tenco a Sanremo. Pochi forse hanno capito che la sua canzone simbolo, Fin che la barca va, era molto più di una filastrocca ingenua. E che anche il sodalizio incrollabile con l’amato Osvaldo (da cui ha avuto due figli, Omar e Otis), l’ha aiutata a superare le inevitabili tempeste di 50 anni di carriera. Anzi, “in realtà sono 55”, come ha corretto Amadeus la sera del 31.

Orietta Berti è innamoratissima del suo Osvaldo, anche se ha fatto qualche inaspettata confessione durante un’intervista con l’amica Mara Venier a Domenica In. “È invecchiato male, non si cura, lascia i capelli bianchi, si rade sempre a zero…”. – dice la cantante, che prosegue – “e poi adesso ce l’ho con lui perché avevo sei vasi di gerani altissimi, ogni tanto il vento li buttava per terra e il giardiniere li tirava su”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Orietta Berti ha ammesso che, con l’avanzare dell’età, si ritrova a preoccuparsi di chi morirà per primo: lei o il marito. Ha detto: “È un pensiero fisso che arriva a una certa età”. La Berti è famosa per le sue innumerevoli collezioni, tra cui bambole, biancheria intima, camicie da notte, borse e tacchi. Tuttavia, la sua collezione più ingannevole è quella delle acquasantiere, brocche di ceramica utilizzate per contenere l’acqua santa. A casa sua ha un’intera parete dedicata a queste brocche, ma suo marito non dorme più in quella stanza perché teme di subire danni da terremoto.

Siamo fortunate ad avere personalità così opposte. Io sono estroversa e tendo a dire tutto quello che mi passa per la testa senza pensarci, mentre il mio compagno è più introverso e ci mette un po’ a scaldarsi con le persone. Ci siamo amalgamati bene insieme.

In diverse apparizioni televisive e interviste, Orietta Berti ha parlato dei suoi forti sentimenti e del legame con il marito. Il prossimo marzo la coppia compirà 55 anni di matrimonio, ma è come se si amassero come il primo giorno. Insomma, provare questi sentimenti è una cosa rara e meravigliosa.

È risaputo che Osvaldo e Orietta Berti hanno una lunga e bellissima storia d’amore. Tuttavia, sarete curiosi di sapere cosa sta facendo Osvaldo in questi giorni. Secondo quanto si può trovare in rete, sembra che prima di incontrare Orietta, Osvaldo fosse un pilota. Una volta conosciuta la famosa cantante, ha scelto di abbandonare quella strada per dedicarsi completamente a lei. Ad oggi, sembra che sia il suo manager e produttore.

È importante discutere dei problemi e delle sfide nelle relazioni per evitare malintesi e rimpianti. Ho sempre detto a mio marito che è necessario chiarire subito se non siamo della stessa idea. A volte è necessario discutere. Nella vita ogni giorno c’è un problema e bisogna sempre affrontare delle sfide.