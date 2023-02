Chi è Paola Comin? Età, vita privata, biografia e Alberto Sordi

Paola Comin è un’agente di spettacolo e addetta stampa. È stata una stretta collaboratrice di Alberto Sordi.

Paola Comin: età, vita privata

Non si conoscono molte informazioni sulla vita privata di Paola Comin, che è molto riservata e preferisce stare per conto suo. Questo le è stato più facile grazie alla natura del suo lavoro dietro le quinte.

Biografia

Nel corso della sua carriera ha avuto il privilegio di assistere personalità di spicco come Alberto Sordi, Stefania Sandrelli, Lino Banfi, Paolo Conticini e Riki Tognazzi.

Con Alberto Sordi ha avuto un grande rapporto di amicizia e di lavoro.

Ospite del programma “Italia sì” su Rai Uno, Comin ha raccontato:

“Sono molto felice di essere qui e di avere l’opportunità di parlare del mio lavoro. Spero che il mio lavoro possa ispirare altri giovani a perseguire i loro sogni”.

Mi sento privilegiato per aver iniziato con lui un bellissimo percorso professionale e umano. Siamo stati insieme per 10 anni e non ci siamo mai lasciati.

È un peccato che i giovani non conoscano i grandi attori italiani come Sordi, Totò e Tognazzi. Prima di morire, Alberto voleva insegnare la storia d’Italia nelle scuole, ma purtroppo si è ammalato.

La recitazione era la sua vocazione, ma diceva anche che se si fosse sposato avrebbe voluto essere un buon marito, ma con le tentazioni sarebbe stato difficile. Avrebbe anche voluto dedicarsi bene ad eventuali figli, ma non ne aveva il tempo.

Dalla scomparsa di Alberto Sordi nel 2003, Paola Comin si è impegnata a preservarne la memoria, promuovendo ogni anno un festival in suo ricordo.