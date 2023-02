Chi è Paola Egonu? Età, studi, fidanzato, genitori, dove vive, guadagno Sanremo 2023

Volete sapere tutto sulla co-conduttrice di Amadeus Paola Egonu? Abbiamo lo scoop sulla sua età, gli studi, il fidanzato, i genitori, lo stipendio e la carriera: tutti i dettagli più succosi!

Per l’edizione 2023 di Sanremo, Amadeus ha davvero superato se stesso, perché è riuscito a mettere insieme un cast di co-conduttori all-star! Chiara Ferragni, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Egonu sono tutte donne di successo, ma non è tutto rose e fiori: Paola Egonu ha recentemente parlato delle discriminazioni subite in Italia, dicendo di avere paura di mettere al mondo un bambino qui! Speriamo che il Festival di Sanremo possa contribuire a un cambiamento necessario!

Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico “La Zanzara” e opinionista televisivo, ha avuto parole forti in risposta alle critiche che l’Italia ha affrontato sui social media. Ha sostenuto che la pallavolista è stata una campionessa in Italia ed è adorata da molte persone, ma Egonu si concentra solo sugli aspetti negativi. Ha concluso il suo intervento chiedendo: “Dov’è l’Alabama? A Sanremo? Non pensavo!”.

Chi è l’unica e sola Paola Egonu, la superstar della pallavolo scelta da Amadeus per lo show di Sanremo? Un colpo di fortuna!

Paola Egonu è nata il 18 dicembre 1998 nella bella cittadina di Cittadella da genitori nigeriani. Suo padre, Ambrose, era un camionista in Nigeria e sua madre, Eurice, era un’infermiera a Benin City. Ma poiché le condizioni di vita in Nigeria non erano esattamente le più confortevoli, la famiglia ha deciso di emigrare nel nostro Paese. Nel 2014, quando Paola aveva 16 anni, suo padre ha ottenuto la cittadinanza italiana, concedendole la stessa cosa – anche se non è che si possa ottenere chiedendola gentilmente, perché qui lo ius soli non si applica!

Paola era una vera e propria giovane promessa nel 2014, quando ha iniziato a giocare a pallavolo a livello professionistico per Cittadella, la squadra della sua città natale. In breve tempo è diventata il leader tecnico della squadra, e le sue impressionanti capacità hanno contribuito alla promozione in A2 e A1. Nella stagione 2016-2017, il suo secondo anno nel massimo campionato italiano di pallavolo, ha segnato ben 46 punti contro il San Casciano, un record che resiste ancora oggi!

A 19 anni, Paola si è già affermata come prima giocatrice italiana e una delle migliori del campionato. Nel 2017 è passata all’AGIL Novara e ha vinto la Supercoppa Italiana, due Coppe Italia e una Champions League. Nel 2019 si è trasferita all’Imoco di Conegliano ed è stata determinante per il successo della squadra, che ha vinto due scudetti, tre Supercoppe italiane, tre Coppe Italia, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Inoltre, nella stagione 2020-2021, Paola ha realizzato il record di 47 punti in una sola partita.

Attualmente Paola gioca per il Vafinbank Istanbul in Turchia, nella speranza di arricchire la sua collezione di trofei. Non ha ancora realizzato la sua ambizione di raggiungere il successo con la nazionale italiana, nonostante le sue impressionanti prestazioni e i numerosi riconoscimenti per le sue partecipazioni ai tornei. Fortunatamente, avendo ancora 25 anni, ha tutto il tempo per rimediare.

La retribuzione e la vita privata della pallavolista sono in fase di studio.

Nonostante gli stipendi non siano così alti come quelli del calcio o della pallavolo maschile, Paola Egonu è tra le giocatrici più talentuose al mondo (forse la più talentuosa al momento) e il suo stipendio è ancora considerevole. Prima riceveva uno stipendio di 400.000 euro all’anno, ma il contratto firmato con la squadra di Istanbul le permette di guadagnare 1 milione di euro all’anno.

Al termine della Coppa del Mondo 2018, Paola ha rivelato il suo orientamento sessuale rivelando di avere una compagna. In seguito è stato rivelato che tale partner era Katarzyna Skorupa, una collega pallavolista. Successivamente, l’atleta ha annunciato il suo coinvolgimento con il pallavolista polacco Michal Filip, suscitando una certa sorpresa, ma ha chiarito che non considera il genere come un fattore quando si tratta di chi è attratto da lei, poiché è l’individuo che la fa innamorare.