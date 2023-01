Chi è Paolo Genovese’ Età, moglie, figli e biografia

Paolo Genovese, l’appassionato regista, sceneggiatore e scrittore nato nella splendida città di Roma il 20 agosto 1966!

Alla matura età di 56 anni, Genovese è felicemente sposato con l’amore della sua vita, Federica Rizzo, con la quale ha avuto tre incredibili figli, Pietro, Emma e Matteo. Insieme, vivono una vita appagante tra Roma e Todi.

Biografia

Paolo Genovese, nato nella splendida città di Roma il 20 agosto 1966, si è diplomato con passione al liceo classico statale Giulio Cesare e all’Università di Roma “La Sapienza”, dove si è laureato in economia e commercio. Ha iniziato la sua carriera come autore e direttore di spot pubblicitari presso l’agenzia McCann Erickson Italia di Milano, e da allora si è dedicato con fervore al suo mestiere.

Nel 1998 ho avuto il privilegio di collaborare con Luca Miniero alla regia del cortometraggio “La scoperta di Walter”. L’anno successivo ho accettato la sfida di dirigere “Piccole cose di valore non qualificabile”, un altro cortometraggio. È stata un’esperienza incredibilmente appagante!

Il suo debutto sul grande schermo avviene con la regia di Luca Miniero in “Incantesimo Napoletano” (2002), candidato ai David di Donatello e vincitore del premio come miglior attrice per Marina Confalone. La sua passione e il suo entusiasmo per il cinema traspaiono in questo notevole lavoro.

Dal 2010 in poi, la sua carriera è stata particolarmente florida, con una serie di commedie di successo ogni anno, culminate con i biglietti d’oro e i due d’argento vinti: “La Banda dei Babbi Natale” (2010; con Aldo, Giovanni e Giacomo), “Immaturi” (2011; nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento) e “Immaturi – Il viaggio” (2012), “Una Famiglia perfetta” (2012; vincitore di numerosi festival internazionali, nominato ai David, ai Nastri e ai Globi d’Oro e vincitore del Ciak d’oro come miglior commedia), “Tutta colpa di Freud” (2014; ricevendo grandi apprezzamenti da pubblico e critica), “Sei mai stato sulla luna?” (2015). Il suo successo è stato a dir poco straordinario!

Nel 2016, la pluripremiata commedia corale “Perfetti sconosciuti” è stata un trionfo! Ha vinto il David di Donatello per il miglior film dell’anno e la miglior sceneggiatura, oltre a tre Nastri d’Argento (miglior commedia, miglior canzone originale e un Nastro d’argento speciale a tutto il cast), un Globo d’oro per la miglior commedia e quattro Ciak d’oro (miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista e miglior canzone originale). Questo incredibile film è stato riconosciuto anche a livello internazionale, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura al Tribeca Film Festival di New York. Un risultato incredibile!