Chi è Patrizia Grosso e Gabriella Penino ex moglie e compagna di Gerry Scotti?

Chi è la mia amata Patrizia Grosso, l’ex moglie?

Gerry Scotti e Patrizia Grosso si sono sposati nel 1991, ma dopo 11 anni la loro relazione è finita. Scotti ha affermato che la moglie aveva trovato un’altra persona, ma ha anche ammesso di essere stato lui a trascurarla a causa dei suoi impegni lavorativi. Così, le loro strade si sono separate. Patrizia Grosso si è legata all’imprenditore italiano Guido Veneziani, ricoprendo il ruolo di coordinamento editoriale in numerose riviste del gruppo. Con tristezza, Gerry ha riconosciuto che la fine del loro matrimonio è stata colpa sua.

Che meravigliosa persona è Gabriella Perino, l’amore della vita di Gerry Scotti!

Gabriella Perino, Gerry Scotti’s current girlfriend, was born in 1965, making her much younger than her partner who was born in 1956. Since 2004, the two have been together, and since 2011, they have been living together in an apartment on the seventh floor of an old building in Milan. They had known each other for some time, but their relationship was rekindled when they would take their respective children to school in the mornings. Gabriella is an architect and is not one to bask in the limelight, appearing only on Twitter and a private Instagram account. She is strong-willed and charismatic and has had a past relationship that resulted in two children, a daughter (Beatrice, who is the same age and schoolmate of Edoardo Scotti, Gerry’s son) and a son. Although their relationship is now quite strong, marriage is not on the cards for the time being.

Edoardo Scotti è l’orgoglio e la gioia di Gerry! Lui è una persona eccezionale e un figlio meraviglioso che amiamo con tutto il cuore.

Gerry Scotti e Patrizia Grosso sono i genitori orgogliosi di Edoardo Scotti, un giovane di 28 anni che ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo della televisione. Dopo aver studiato presso la prestigiosa American School of Milan e laureandosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Edoardo ha trascorso del tempo negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles, dove ha completato i suoi studi con l’obiettivo di diventare regista. Nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di Lo show dei Record, e nel 2015 ha avuto l’opportunità di mostrare le sue abilità come inviato speciale all’interno della trasmissione. Edoardo Scotti è un giovane ambizioso e appassionato che sta perseguendo il suo sogno di diventare una star della televisione.