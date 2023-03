Chi è Patrizia Vacondio moglie di Nek? Età, lavoro e figli

Patrizia Vacondio è coniugata con il noto cantautore emiliano Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani. Dopo un lungo fidanzamento, si sono uniti in matrimonio nel 2006. Nel 2010, la coppia ha dato il benvenuto alla loro bambina, Beatrice. Questa è la seconda figlia per Patrizia, che ha avuto Martina prima del suo legame con Nek.

Conosciuta come Patrizia Vacondio, consorte di Nek

Nata nel 1973 a Sassuolo, città natale anche del marito, Patrizia e Filippo si sono innamorati a prima vista. Il loro amore è sbocciato mentre Patrizia era già mamma di Martina, che sui social aggiunge il cognome “Neviani” a quello del padre biologico. Dopo 11 anni di relazione, il loro amore è stato suggellato con il matrimonio.

Durante un episodio del Maurizio Costanzo Show, Nek ha condiviso di aver parlato ai suoi genitori della relazione, mostrando loro una foto di Patrizia e menzionando subito Martina, che all’epoca aveva circa un anno.

Nel corso degli anni, la coppia ha affrontato diverse sfide. In un’intervista a Vanity Fair, il cantante di “Laura non c’è” ha confessato di aver tradito la consorte e madre della sua bambina. Tuttavia, oggi la coppia è più forte che mai, come dimostrano le numerose foto di famiglia e di coppia condivise da Nek su Instagram.

Patrizia, presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 30.000 persone, condivide spesso immagini con il marito e le figlie, pur non appartenendo al mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, Patrizia ha descritto Nek come “un grande bambino” e ha affermato che è un padre “un po’ troppo premuroso” per la vivace Beatrice, che “corre ovunque”.