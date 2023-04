Chi è Patty Pravo: età, malattia, marito e figli

Scoprite il talento leggendario di Patty Pravo, nata Nicoletta Strambelli il 9 aprile 1948 a Venezia, Italia. La sua rinomata carriera di cantante l’ha resa un’icona dell’industria musicale.

Alla matura età di 74 anni, Patty Pravo ha avuto il privilegio di vivere l’amore di cinque mariti.

Gordon Faggetter è stato una figura esemplare della scena musicale britannica, sposandosi nel 1968 e suonando la batteria per la rinomata band Cyan Three fino alla sua scomparsa nel 2020.

Nel 1972 Patty Pravo ha sposato l’italiano Franco Baldieri, decoratore d’interni e stilista di Roma, ma il loro matrimonio è fallito a causa della sua omosessualità. Il terzo matrimonio della Pravo, nel 1976, fu un’unione unica tra lei, Paul Jeffrey e Paul Martinez, formando un appassionato triangolo amoroso.

Nel 1982, la Pravo si è sposata con John Edward Johnson, un chitarrista americano.

Nel 1974, Patty e Riccardo Fogli fecero scalpore quando si sposarono in Scozia. Ciò è dovuto al fatto che Fogli era già sposato con un’altra cantante, Viola Valentino, e per colpa di Patty aveva lasciato i Pooh.

Nonostante sia stata sposata con cinque persone diverse, la cantante non ha mai avuto figli.

Malattia

Patty Pravo è stata tormentata da depressione, attacchi di panico e ansia, un periodo che ricorda a fatica. “Mi sembrava di non riuscire a respirare, ero completamente fuori di me. Ricordo di aver pensato tra me e me: ‘È finita, è finita’. Pensavo di stare per morire. Non riuscivo a dormire e prendevo farmaci come se fosse acqua. Andavo sul palco esausta e spaventata”. Questo l’ha portata a stare lontana dagli spettacoli e dalla musica per molto tempo. Ma poi, un giorno, ha trovato il coraggio di lottare e ricominciare a vivere.

Biografia

Ho iniziato la mia carriera nel rinomato “Piper Club” di Roma con il nome di “Guy Magenta”, poi sostituito dal moniker Patty Pravo, ispirato alle “anime prave” dell’Inferno di Dante.

Con il lancio di Ragazzo triste, la prima canzone pop trasmessa da Radio Vaticana, inizia il suo cammino verso la fama di cantante. Questa si consolida nel 1968 con l’uscita de La bambola, un 45 giri che vende nove milioni di copie in Italia e 40 milioni nel mondo, consolidando il successo dell’artista.

Il suo stile e la sua musica rivoluzionaria la resero un simbolo della generazione del 1968 e della liberazione femminile. Costantemente elogiata dalla critica a Sanremo, nel 1973 crea un altro successo con Pazza idea, che vende più di un milione di copie e si piazza in cima alle classifiche.

Nel 1994 diventa la prima cantante a esibirsi in Cina e tre anni dopo torna sul palco dell’Ariston con la romantica canzone …E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Questa canzone non solo le è valsa la terza edizione del Critics’ Choice Award, ma anche un doppio disco di platino con 300 mila copie vendute: un’impresa notevole!

Nel 2003 è stata insignita del “Premio alla carriera” degli anni Duemila, seguito dal Nastro d’argento per l’interpretazione del brano Sogno nel 2010 e, due anni dopo, dal Premio Lunezia per la “migliore canzone originale” e per l’eccellenza musical-letteraria del brano La Luna, scritto per lei dal celebre Vasco.

Ha trionfato a Sanremo 2016, portando a casa il Premio della Critica Mia Martini per il brano Cieli immensi, contenuto nell’album “Eccomi” che ha segnato i suoi 50 anni di carriera. Nel 2019 è tornata al Festival di Sanremo per la decima volta, dimostrando ulteriormente il suo incredibile talento e la sua longevità.