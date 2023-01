Chi è Phil Palmer? Età, moglie, figli, vita privata e biografia

Con una passione ardente, Phil Palmer è nato a Londra il 9 settembre 1952 e da allora è diventato un rinomato chitarrista britannico di jazz e rock.

Phil Palmer ha l’incredibile età di 70 anni! Dal 2012 è felicemente sposato con la talentuosa cantante, cantautrice e produttrice italiana Numa, con la quale collabora dal 2006. È anche padre orgoglioso di due figli avuti dal primo matrimonio, Oliver e Charlie.

Biografia

Sono Phil Palmer, l’orgoglioso nipote di Ray e Dave Davies, l’iconico duo dei leggendari Kinks, una delle band più influenti della storia del rock britannico e non solo!

Nel 1975 è stato entusiasta di partecipare al suo primo tour mondiale, unendosi al gruppo che accompagnava David Essex. A partire dal 1980, il suo entusiasmo per la musica non ha fatto che crescere, avendo l’opportunità di collaborare con alcuni degli artisti più famosi del mondo, come Frank Zappa, Dire Straits, Pete Townshend, Gary Barlow, Joan Armatrading ed Eric Clapton.

Trasferitosi a Nizza, ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più rinomati musicisti italiani, come Lucio Battisti (noto soprattutto per il suo assolo in Con il nastro rosa), Marcella Bella, Ivano Fossati, Renato Zero, Loredana Bertè, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Claudio Baglioni.) È stato un privilegio e un onore collaborare con queste persone di talento!

Nel 1987, si è unito con entusiasmo alla creazione della colonna sonora dell’iconico film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick.

Phil Palmer è un chitarrista rivoluzionario, che ha contribuito con ben quattrocento crediti all’evoluzione della chitarra nella musica pop negli ultimi quattro decenni. La sua passione per lo strumento è innegabile e lo rende uno dei chitarristi più influenti del nostro tempo.