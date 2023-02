Chi è Pier Giorgio Bellocchio, è Roberto in “Sei Donne – il mistero di Leila”: età, biografia, vita privata, moglie e figli

Pier Giorgio Bellocchio torna in prima serata nell’ambito della nuova fiction firmata Rai 1 dal titolo “Sei Donne – il mistero di Leila”. Questa volta il palinsesto viene rivoluzionato dando vita a una nuova fiction dai tratti gialli ma anche dai colpi di scena inaspettati.

In attesa di saperne di più sul suo ruolo all’interno della miniserie, non ci resta che scoprire insieme chi è Pier Giorgio nella vita di tutti i giorni tra carriera e vita privata. Ecco tutto quello che non sappiamo di lui, dei suoi lavori ma soprattutto della sua famiglia!

Pier Giorgio Bellocchio

Pier Giorgio Bellocchio è nato a Roma nel 1974 ed è un attore italiano di successo. Fin da bambino ha dimostrato straordinarie doti recitative, debuttando all’età di 6 anni come attore al fianco dell’attrice Gisella Burinato e del regista Marco Bellocchio.

Pier Giorgio Bellocchio ha un curriculum ampio e impressionante, con molte produzioni al suo attivo, tra cui serie televisive e film. Tra i suoi film più importanti ricordiamo La fabbrica, Il terzo tempo, Sangue del mio sangue, Il traditore, Diabolik, Ero in guerra ma non lo sapevo, In Treatment e L’ispettore Coliandro.

Inoltre troviamo Camera Cafe, Ultimo – Caccia ai Narcos, Non uccidere diretto dal noto Michele Alhaique, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Un vero artista a tutto tondo che nella sua carriera cinematografica ha conquistato innumerevoli successi che lo hanno portato ad essere una grande star.

Pier Giorgio Bellocchio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e ha spiegato in più occasioni che preferisce tenere la moglie e il figlio lontano dagli occhi del pubblico. Nelle interviste ha sempre cercato di evitare di parlare di tutto ciò che potrebbe essere oggetto di gossip in relazione ai suoi futuri lavori.