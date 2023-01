Chi è Pier Paolo Spollon è fidanzato? Chi è la fidanzata

Pier Paolo Spollon vita privata

Il pubblico della RAI conosce bene il talentuoso Pier Paolo Spollon, che ha recitato in molte fiction e serie televisive, tra cui Blanca, Doc – Nelle tue mani e l’attesissimo ritorno della stagione 7 di Che Dio Ci Aiuti, in prima visione il 12 gennaio 2023 su Rai 1. Questa volta, Spollon avrà un ruolo più importante, quello di Emiliano. Ma cosa ne sarà della sua vita privata? Pier Paolo Spollon ha una relazione? Sta frequentando una persona speciale? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

Età di Pier Paolo Spollon

Oggi, 10 febbraio 1989, Pier Paolo Spollon è stato accolto con gioia in questo mondo a Padova. Ora, a 33 anni, festeggiamo la sua vita! Sono assolutamente appassionato dei film e delle serie TV di Pier Paolo Spollon! Ogni volta che li guardo, rimango a bocca aperta di fronte al suo incredibile talento e alla sua abilità artistica. Le sue opere sono davvero affascinanti e stimolanti!

Nella sua carriera, Pier Paolo Spollon ha fatto un grande successo con il suo debutto cinematografico in Terraferma e con il suo debutto televisivo in Una grande famiglia, dove ha interpretato Pierluigi Balanzoni su Rai 1. Il suo film più recente, Che vuoi che sia, è uscito nel 2016, anche se la sua parentesi cinematografica è stata la più breve di tutte.

Scopri tutti gli ultimi aggiornamenti sulla trasmissione Che Dio Ci Aiuti! Rimani informato e non perderti neanche una battuta!

Nonostante il successo sul piccolo schermo, il talentuoso attore di Che Dio ci Aiuti è stato protagonista di numerose serie e fiction, tra cui Il giovane Montalbano, Un passo dal cielo 2, Grand Hotel, L’allieva, L’ispettore coriandolo 6, La porta rossa, Vite in fuga e Leonardo. Ma chi è la fortunata che ha conquistato il suo cuore?

Pier Paolo Spollon è un uomo misterioso quando si tratta della sua vita privata. Ha una relazione? È single? Chi lo sa! Non ha detto una parola a riguardo, quindi possiamo solo fare ipotesi. Alcuni dicono che sia stato legato a una ragazza di nome Angela, ma lui non ha mai confermato o smentito le voci. Non ci resta che aspettare e vedere cosa riserverà il futuro a questo appassionato attore di Che Dio ci aiuti!