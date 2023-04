Chi è Pietro Palumbo il marito di Levante: la storia, età, figli, lavoro e dove vivono

Pietro Palumbo e Levante sono innegabilmente una coppia incredibilmente affiatata, che condivide la vita insieme e cresce il loro prezioso bambino – anche se qualcuno potrebbe dire che sono sposati, la verità è che internet rivela che non lo sono.

Con immensa gioia e piacere, Levante e Palumbo hanno dato il benvenuto alla loro bellissima bambina, Alma Futura, nel febbraio 2022. Questa è stata la prima volta che i due sono diventati genitori insieme, anche se Levante era già stata sposata con la Cogo nel 2015. Purtroppo, i due hanno deciso di separarsi nel 2017. Sebbene non si sappia molto di Palumbo, una cosa è certa: l’amore della coppia per la figlia è innegabile.

Pietro Palumbo, Levante

Pietro Palumbo sarebbe l’attuale fiamma della talentuosa cantante Levante, che ha recentemente partecipato all’edizione 2023 del Festival di Sanremo ed è sempre celebrata per i suoi successi musicali. Prima di incontrare Palumbo, la donna è stata sposata con Cogo dal 2015 al 2017, e poi è stata promessa in sposa al cantante Diodato.

Alla fine i due hanno scelto di separarsi e una sera, per pura fortuna, la cantante ha incontrato Palumbo. Levante ha ricordato che il loro incontro è stato particolarmente straordinario, in quanto la nota cantante doveva uscire con un suo compagno e con una persona che non aveva mai incontrato prima.

In preda alla rabbia, la cantante si ritrovò a cenare da sola con Palumbo. Si dice che l’aspetto mozzafiato e il comportamento seducente di lui abbiano avuto un effetto profondo su di lei, come un fulmine a ciel sereno. Ma cosa sappiamo di Pietro? Qual è il suo lavoro?

È appassionato della sua carriera e di tutte le altre informazioni che ha raccolto!

Palumbo, trentaseienne appassionato, ha lavorato diligentemente per esercitare la professione di avvocato e ora il suo studio è presente a Milano. Non solo si è laureato in legge all’università di Palermo, ma ha anche conseguito un master alla Cattolica e un altro al King’s College di Londra. Palumbo e Levante stanno crescendo insieme la loro figlia e Levante ha spesso espresso il loro amore.