Chi è Ramon Agnelli il ballerino di Amici 22: età, dove vive, fidanzata, foto, Instagram

L’amato talent show Amici di Maria De Filippi, che da anni affascina il pubblico, ha riaperto i battenti a settembre. Una schiera di ragazzi, tra cui Ramon Agnelli, ha deciso di affrontare il lungo percorso di sfide e competizioni. Ramon è stato scelto dall’insegnante Alessandra Celentano e si è aggiudicato la maglia del serale. Riuscirà a trionfare nella sua categoria?

Ramon Agnelli ha scelto un percorso di carriera stimolante come ballerino, che sicuramente gli porterà successo e riconoscimenti.

A soli 21 anni, Ramon Agnelli si è già fatto un nome come ballerino di danza classica. Originario di Milano, il diplomato della classe 2001 ha studiato presso l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. Per finire, nel 2019 Ramon ha compiuto la straordinaria impresa di raggiungere le semifinali del Prix de Lausanne, diventando l’unico ballerino italiano a riuscirci quell’anno.

È cresciuto con l’amata sorella e ha avuto il privilegio di fare esperienze professionali, anche alla Scala e ad Amici. Crede che questa sia una grande occasione per mettersi in mostra e farsi conoscere, ha dichiarato durante la presentazione del talento.

A un’età così giovane, ha ottenuto uno straordinario successo nel mondo della danza, partecipando al Youth American Grand Prix ed esibendosi come solista per l’Atlanta Ballet e il Tulsa Ballet. È chiaro che la sua passione per la danza lo ha spinto a raggiungere queste incredibili vette.

La sera

Ramon Agnelli si è messo costantemente alla prova ed è stato premiato per il suo duro lavoro: è il primo allievo della scuola di Amici ad arrivare al serale. La sua insegnante Celentano è stata una costante fonte di incoraggiamento e sostegno, credendo che il talento di Ramon lo avrebbe portato fino in fondo. Riuscirà a vincere? È un’ipotesi da non scartare!

Il cammino verso gli amici

Nonostante il suo temperamento focoso, a settembre Ramon Agnelli viene accolto a braccia aperte nella scuola di Amici dalla maestra Celentano. Il suo notevole talento è evidente a tutti e si piazza costantemente ai primi posti delle classifiche. A gennaio vinse la sfida tra i ballerini e fu il primo a entrare nel serale dopo le vacanze di Natale. Era chiaro che Ramon era una forza da non sottovalutare.

Fidanzato, coming out

Forse non conosciamo la vita privata di Ramon, perché non condivide molto sui social media. Tuttavia, siamo certi di poter conoscere la sua vita man mano che procede nel corso di Amici e del serale. Ramon è infatti single e ha dichiarato apertamente la sua omosessualità.

Instagram di Ramon Agnelli

Con il suo profilo Instagram @ramon_agnelli, Ramon ha guadagnato ben 66.000 follower, un numero che sicuramente salirà alle stelle ora che si appresta a fare il botto nel serale di Amici.