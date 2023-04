Chi è Red Canzian? Età, vita privata, moglie, figli e canzoni

Red Canzian: il volto storico dei Pooh e una vita dedicata alla musica e all’amore

Biografia e inizi nel mondo della musica

Red Canzian, nato il 30 novembre 1951 a Treviso, ha avuto origine da una famiglia semplice e umile. Anche se il suo vero nome è Bruno, ha scelto il nome d’arte “Red” per motivi artistici. Durante il periodo beat, Red ha iniziato a suonare la chitarra e ha partecipato a vari contest musicali in Veneto. Convinto dagli amici, ha fatto il suo ingresso nella band dei Prototipi, che poi ha cambiato nome in Capsicum Red, per volere del produttore Pino Massara. Nel 1971, partecipa al Festivalbar, dove incontra i Pooh.

In seguito, Red ha acquistato gli studi di registrazione di Carimate, dove i Pooh incidevano i dischi, e li ha trasformati nei Morning Studios.

Passioni oltre la musica

Nel 1992, grazie a un libro sui bonsai acquistato in un autogrill, Red diventa un appassionato di questo settore e decide di pubblicare un manuale sulla coltivazione dei bonsai. Nel 1997, raccoglie le sue esperienze personali e le sue conoscenze sui fiori spontanei in un altro libro.

Vegetariano per 13 anni, dal 2009 Red è diventato vegano per motivi etici.

Vita sentimentale e familiare

Red Canzian: moglie e figli

Relazioni passate con artiste italiane come Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi.

Primo matrimonio nel 1986 con Delia Gualtiero, dalla quale ha avuto una figlia, Chiara, che ha intrapreso la carriera musicale come cantante.

Secondo matrimonio il 9 luglio 2000 con Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, che ha un figlio, Philipp Mersa, nato nel 1982.

Red Canzian vive con la sua famiglia in una meravigliosa villa sulle sponde del Sile, a Sant’Elena di Silea (in provincia di Treviso), luogo in cui è nato e cresciuto. La famiglia lavora insieme: Chiara come cantante, insieme a Red; Phil come batterista; e Beatrice che si occupa della regia dei suoi concerti.

Le canzoni di Red Canzian

Con i Pooh, Red Canzian ha scritto e composto numerose canzoni di successo. La formazione più famosa e duratura del gruppo includeva Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e il compianto Stefano D’Orazio.

Ecco una lista di alcune delle canzoni più conosciute:

Tanta voglia di lei

Pierre

Cercando di te

Dammi solo un minuto

Chi fermerà la musica

Piccola Katy

Domani

La mia donna

Linda

Pensiero

Red Canzian: un’intera vita dedicata alla musica, all’amore e alle passioni

In conclusione, Red Canzian è un’icona della musica italiana, con una carriera di successo sia come membro dei Pooh che come artista solista. Oltre alla musica, ha coltivato diverse passioni, tra cui la coltivazione dei bonsai e l’amore per i fiori spontanei. La sua vita personale è stata altrettanto ricca e intensa, con importanti relazioni sentimentali e una famiglia unita e felice che lavora insieme nel mondo della musica.