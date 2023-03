Chi è Regé-Jean Page definito l’uomo più bello del mondo per la scienza

Il medico e chirurgo Julian De Silva ha condotto una ricerca scientifica per decretare quali sono gli standard di bellezza maschile più universalmente riconosciuti. Lo ha fatto utilizzando un modello matematico molto famoso, in modo che fosse davvero una questione di “oggettività” e non di gusto, come invece molti pensano.

I principi sfruttati da De Silva sono quelli della Sezione Aurea che identificano le simmetrie. Vince di poco Rege-Jean Page, che ha ottenuto il 93,65% di perfezione proporzionale; dietro di lui Chris Hemsworth con il 93,53%, Michael B. Jordan con il 93,46%, Harry Styles con il 92,30% e il calciatore Jude Bellingham con il 92,22%.

“Regé ha vinto per la sua bellezza classica che gli conferisce un viso incredibile capace di incorniciare bellissimi occhi marroni”, ha spiegato il chirurgo con la passione nella voce. “Ha ottenuto facilmente il punteggio più alto anche per la distanza tra gli occhi e la loro posizione, oltre che per la forma perfetta della bocca. Solo la lunghezza e la larghezza del naso hanno ottenuto un punteggio leggermente inferiore”. Ma del naso, onestamente, nessuno si era accorto.

Il Duca di Hastings è un bel ragazzo! Nella prima stagione di Bridgerton, prima che accettasse nuove sfide professionali, tutti erano entusiasti di lui. Sembrava anche che potesse diventare il nuovo James Bond, ma sembra che abbia perso la sfida con Aaron Taylor-Johnson (non nel reparto bellezza!). Per ora lo si può vedere al cinema con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, nelle sale il 30 marzo, accanto a Chris Pine e Hugh Grant.