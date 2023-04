Chi è Riccardo Marenghi, l’ex fidanzato di Enzo Miccio? Perché si sono lasciati

Riccardo Marenghi è noto al pubblico per il suo legame con Enzo Miccio. A parte l’età di 55 anni, le conoscenze su Riccardo Marenghi sono limitate: è lo stesso Enzo Miccio a presentare il suo partner.

Il personaggio televisivo e wedding planner ha raccontato come la sua dolce metà sia stata una presenza costante nella sua vita per diversi anni. Lui e la sua compagna condividono una pletora di interessi, uno dei quali è il lavoro: Enzo è responsabile degli aspetti creativi, mentre Riccardo si occupa della parte amministrativa.

Enzo Miccio si definisce un individuo complesso ed esigente, mentre afferma che Riccardo Marenghi è una persona che porta sempre un sorriso raggiante e che ha la capacità di fargli dimenticare completamente le preoccupazioni e di fargli ricordare che la vita è meravigliosa.

Per quanto riguarda il matrimonio, il conduttore del programma di Real Time ha spiegato: “In Italia siamo ancora indietro; ci vorrà tempo, ma confido che arrivi a destinazione. È ragionevole che due persone innamorate l’una dell’altra e desiderose di formare una famiglia possano farlo. Inoltre, visto che non tolgono nulla a nessun altro”.

Durante una puntata della precedente stagione di Vieni da me, il famoso wedding planner Enzo Miccio, noto per le sue apparizioni a Ma come ti vesti? su Real Time, ha rivelato dettagli sulla sua vita privata, ricevendo un videomessaggio dal suo attuale compagno Laurent.

Di Laurent non si sa molto: la sua occupazione è un mistero e anche la sua età esatta è sconosciuta. Lontano dagli sguardi del pubblico, di cui il suo compagno è spesso protagonista, si sa che la sua compagna è francese e risiede a Parigi.

Senza dubbio, il legame tra Miccio e Laurent è iniziato nel 2017, dopo la separazione tra la coordinatrice del matrimonio e Riccardo Marenghi.

Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione Vieni Da Me, ha rivelato l’intera situazione nel suo programma, con il noto wedding planner come ospite. La sua compagna gli ha fatto un video messaggio shock, che lo ha travolto dall’emozione, rivelando che i due avevano attraversato un periodo difficile ma erano riusciti a superarlo insieme.

Durante l’evento, Laurent ha rivelato che lui e la sua compagna sono riusciti a superare una tribolazione, esprimendo la loro aspirazione a sposarsi. “Ci siamo separati, abbiamo cercato di comprenderci e ci siamo riusciti”, ha spiegato la sua compagna. “Siamo ancora qui uniti, ancora più potenti, e ora perseguiamo entrambi lo stesso obiettivo. Sarei felice se un giorno mi facessi la domanda, e se la farai, ti risponderò con una risposta affermativa. Vorrei anche che mi tenessi per mano fino alla fine dei miei giorni”.

Enzo Miccio rimase stupito dall’espressione d’affetto del suo compagno. E, evidentemente commosso, disse a Balivo: “Non me l’aspettavo”. Laurent di solito è piuttosto timido e fatica ad aprirsi. Ne sono felice. […] Ho sempre cercato di tenere per me le mie questioni personali. Entrambi ci siamo impegnati molto. Abbiamo sopportato momenti difficili e interruzioni. Recentemente abbiamo iniziato un nuovo viaggio insieme. Abbiamo una forza notevole.

Enzo Miccio ha ammesso che i due avevano chiuso la loro relazione qualche tempo fa, anche se il motivo di questa difficile decisione non è stato rivelato durante la trasmissione. Tuttavia, entrambi hanno capito che il legame tra loro era ancora molto forte.