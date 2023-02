Chi è Rita Pavone? Età, vita privata: figli, marito, malattia, altezza

Rita Pavone ha avuto una carriera artistica di grande successo, nonostante abbia mantenuto una vita privata relativamente tranquilla. La sua musica è stata apprezzata in tutto il mondo ed è una delle poche artiste italiane ad essere entrata nelle classifiche del Regno Unito.

Rita Pavone è una persona riservata che preferisce tenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico. È sposata, ha figli e possiede una casa in Svizzera. Pur essendo generalmente sana, negli ultimi anni ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute. Pavone è relativamente alta e snella.

Rita Pavone è nata il 23 agosto 1945 a Torino. Si è iscritta alla prima liceo dell’Istituto Statale Santorre di Santarosa. Tuttavia, nell’inverno 1959-60, la sua famiglia si trasferisce in un altro quartiere, nelle case degli operai della Fiat.

Inizia la sua carriera in grande stile, vincendo il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1962. Soprannominata Pel di carota per i suoi capelli rossi, ha pubblicato dischi di successo in tutto il mondo. È una delle otto cantanti pop italiane che sono entrate nelle classifiche del Regno Unito.

Negli ultimi anni ha avuto una carriera ricca e di successo, partecipando a Sanremo con il brano “Niente Resielienza 74′” e come giudice del programma Mediaset All together now, condotto da Michelle Hunziker.

La vita privata di Rita Pavone comprende i figli e il marito.

La cantante è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giorgio Merk e Alessandro Merk. Il matrimonio con Teddy Reno fece molto discutere all’epoca per la grande differenza di età tra i due, con Reno molto più anziano della Pavone.

Rita Pavone: malattia

Nella vita privata la cantante ha rischiato di morire a causa di una malattia. In un’intervista ha dichiarato di essere viva per miracolo. Un’esperienza terribile che ha cambiato per sempre la sua vita. “Avevo delle piccole fitte al petto, ma non ci davo importanza, cantavo e ballavo come sempre, finché non sono caduta a terra”, ha raccontato Rita Pavone a Domenica In. “L’aorta era quasi completamente bloccata, mi hanno riportato al mondo per miracolo. Ero a un passo dalla morte, se oggi sono qui lo devo al destino, che mi è stato amico”.

Rita Pavone: altezza e peso

La cantante non è particolarmente alta, misurando 1 metro e 53 cm. Il suo peso è stimato intorno ai 50 kg.

Casa in Svizzera

Dalla fine degli anni ’60, dopo il matrimonio con Teddy Reno, i due decisero di trasferirsi in Svizzera. “Vivere qui mi dava grande serenità”, ha dichiarato la cantante a Tvsvizzera.