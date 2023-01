Chi è Roberta Martini? Età, vita privata, biografia, influencer e rapina

Con la passione per la moda, Roberta Martini è nata nel 1974 in Piemonte e da allora è diventata una rinomata top model, influencer e imprenditrice di successo nel settore della moda.

Roberta Martini, una vivace 48enne, è ferocemente riservata sulla sua vita privata, lasciandoci solo ipotizzare se sia single o fidanzata.

Biografia

Originaria della pittoresca regione delle Langhe, dove la sua famiglia di produttori di vino ha fatto da sfondo alla sua educazione, è cresciuta fino a diventare una delle figure più rispettate e venerate dell’industria della moda. Rimanendo umile e fedele alle sue radici contadine, la sua bellezza e intelligenza le hanno permesso di superare le difficoltà iniziali dei suoi primi giorni a Milano.

Dopo una carriera di successo come top model, ha deciso di portare la sua fama al livello successivo diventando un’influencer e sfruttando il suo enorme seguito sui social media. Oggi è un’appassionata imprenditrice nel settore della moda e del lusso.

Nel 2015 ha lanciato con passione la sua linea cosmetica Roberta Martini Wine Therapy ed è stata orgogliosamente testimonial di alcuni dei più prestigiosi marchi di pellicce. A Milano ha aperto con orgoglio il Roberta Martini Private Space, un rifugio per le donne.

Il furto in casa

Il nome di Roberta Martini è finito sotto i riflettori nel gennaio 2023 dopo un’efferata rapina nella sua casa di Milano. Tre individui mascherati hanno fatto irruzione nell’appartamento nel cuore della notte e hanno minacciato la 48enne, costringendola a rivelare l’ubicazione della sua cassaforte. Dopo averla immobilizzata con delle fascette da elettricista, gli autori hanno portato via 5.000 euro in contanti e gioielli. Fortunatamente la donna è stata liberata nel momento in cui i ladri se ne sono andati.