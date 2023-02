Chi è Roberto Anselmi Fiacchini figlio di Renato Zero? Età, lavoro e vita privata

Si chiama Roberto Anselmi Fiacchini ed è figlio di uno dei mostri sacri della musica italiana, Renato Zero. Dopo una lunga amicizia, il cantautore ha deciso di adottare legalmente Roberto, accogliendolo in casa sua quando era già adulto. I due si sono conosciuti quando Roberto era ancora un ragazzino, ma l’adozione è avvenuta molti anni dopo.

Roberto Anselmi è nato a Roma il 5 luglio 1973. Ha perso i genitori quando era ancora un bambino ed è finito in un orfanotrofio. Tuttavia, non ci sono molte informazioni sulla sua vita prima dell’incontro con Renato Zero. Come ha raccontato lo stesso artista in un’intervista, il primo incontro è avvenuto al cinema. Da quel momento, il loro legame è diventato indistruttibile nel tempo fino all’adozione.

Dal 1993, Roberto lavora come guardia del corpo di un famoso cantautore romano. Si è avvicinato molto al giovane, come ha confessato in un’intervista a Grazia: “Sono sempre stato portato a preferire le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e mi sembrava giusto potergli dare un sostegno morale, che poi è diventato anche istituzionale”.

Nel 2003, Renato Zero ha adottato la sua guardia del corpo, Roberto Fiacchini.

Il giovane si è fatto conoscere in TV partecipando all’Isola dei Famosi nel 2010. È stato scelto dal televoto per continuare il suo percorso insieme agli altri vip dell’edizione, affiancato dal papà Renato.

Questa è stata sicuramente la carica giusta per continuare nel migliore dei modi, nonostante l’iniziale disaccordo del cantante con la sua partecipazione al reality.

Chi sono la moglie e i figli di Roberto Fiacchini?

Roberto Fiacchini ha sposato nel 2004 Emanuela Vernaglia, dalla quale ha avuto due bambine, Ada e Virginia. I due si sono separati nel 2010, ma si sono presto riavvicinati. Oggi l’uomo vive a Roma con la moglie e le figlie e Renato Zero è un nonno molto presente che adora le sue nipotine.

“Mi piace essere chiamato nonno”, ha dichiarato a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. “Le ragazze sono cresciute molto in fretta, ora sono delle signorine. Hanno una fisicità più prorompente rispetto alla loro età e questo mi preoccupa. Ai ragazzi che si avvicinano dico ‘Sono nonno, non ti permettere, altrimenti Il Carrozzone non te lo canto'”.

Renato Zero è un’icona della musica italiana le cui canzoni e performance hanno rivoluzionato il concetto di canzone d’autore. Sempre in anticipo sui tempi, Renato Zero festeggia il suo 70° compleanno e il 55° anniversario di carriera mercoledì 26 ottobre e mercoledì 2 novembre, in prima serata e a due anni di distanza l’uno dall’altro, con un programma intitolato 070 che si preannuncia già un grande successo.