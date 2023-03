Chi è Rocco Papaleo? Età, malattia, moglie, figli e vita privata

Chi è Rocco Papaleo, il rinomato attore e comico originario della Basilicata? Scopriamo la sua età, la malattia, se è sposato, se ha figli e la sua storia personale. Rocco Papaleo: età, malattia, coniuge, figli e storia dell’attore

Rocco Papaleo, il cui vero nome è Antonio Rocco Papaleo, è nato il 16 agosto 1958 a Lauria, in provincia di Potenza; ha quindi 64 anni. Dopo aver trascorso molti anni a Roma e aver partecipato a circa cinquanta film e sei fiction, attualmente risiede a Torino, ma procediamo con ordine.

Si trasferisce nella capitale per studiare Ingegneria e successivamente Matematica all’Università, senza però concludere gli studi. È infatti la passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo a distoglierlo dal percorso accademico, portandolo a esordire come cabarettista, comico, attore teatrale, cantante e musicista.

Il debutto teatrale avviene nel 1985 con lo spettacolo di Salvatore di Mattia, Sussurri rapidi, ma è il ruolo televisivo di Rocco Melloni nella serie Classe di ferro dal 1989 al 1991, per la quale scrive anche la sceneggiatura di alcune puntate, a consolidare la sua notorietà.

Va notato che la sua famiglia non ha mai supportato, in gioventù, questa passione artistica, né condiviso la sua decisione di abbandonare gli studi. Tra i numerosi film che vedono Rocco Papaleo come protagonista e attore, ricordiamo Il male oscuro di Mario Monicelli e nel 2010 Basilicata coast to coast, ambientato tra Salerno e la Basilicata, che ha diretto personalmente.

Vita personale

Sebbene Rocco Papaleo non ami essere al centro del gossip, sappiamo che ha un ottimo rapporto con la sua ex moglie, Sonia Peng, svizzera e scenografa di alcuni suoi film (ad esempio Basilicata Coast to Coast).

Dal loro matrimonio è nato Nicola Papaleo.

In un’intervista a Vanity Fair, Rocco ha raccontato:

Il fatto che il matrimonio sia finito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però.

La malattia

Rocco Papaleo lotta da sempre contro una malattia ereditata dal padre: una forte miopia che gli impedisce di vedere bene. Per questo motivo, da ragazzo, ha raccontato più volte di essere stato preso in giro dai suoi compagni di scuola, causandogli grande sofferenza. Tuttavia, da vero artista, Rocco è riuscito a trasformare questo difetto in un pregio, sfruttando maggiormente la fantasia e l’immaginazione.