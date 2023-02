Chi è Rosa Chemical? Età, vero nome, fidanzata e vita privata

Non vediamo l’ora di vedere Rosa Chemical esibirsi al Festival di Sanremo 2023! Sicuramente farà uno spettacolo straordinario. Ecco alcune curiosità sulla vita della giovane cantante. Dopo aver partecipato in duetto con Tananai durante la serata delle cover di Sanremo 2022, quest’anno la rapper sarà in gara con il brano “Made in Italy”.

La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è al centro di un acceso dibattito proprio perché la sua canzone tratta un argomento mai affrontato prima al festival, quello del poliamore. Nella sua canzone dal ritmo incalzante, Rosa Chemical affronta alcuni stereotipi sull’italianità affrontando questo tema delicato con ironia.

La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante ha chiesto l’esclusione del rapper dalla competizione, affermando che i suoi testi sono inappropriati e offensivi.

Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati. Il suo nome d’arte è composto da Rosa, che si riferisce al nome di sua madre, e Chemical che, invece, è un riferimento ai “My Chemical Romance”, un gruppo musicale americano. La musica di Rosa Chemical è un mix delle sue due cose preferite: sua madre e il suo gruppo preferito.

La 24enne cantante torinese è già nota nella scena musicale rap e trap italiana.

Il rapper è giovane, ma è già uno degli artisti noti per aver rotto gli schemi e non aver seguito alcuna forma d’arte o rappresentazione specifica. In alcune interviste, il cantante si è definito “politicamente scorretto”.

Rosa Chemical è diventato in breve tempo una delle voci più spregiudicate della scena urban torinese e nazionale, anche e soprattutto per i messaggi che riesce a lanciare con la sua musica.

Dal 2018, la cantante è anche una delle modelle della nota casa di moda Gucci, e ha sfilato in diverse sfilate per il marchio.

Carriera e discografia del rapper

Rosa Chemical è sempre stata appassionata di musica fin dall’infanzia, ma solo nel 2018 la sua musica è stata inserita su Spotify con il brano “Kurnikova”, prodotto da Madz Romance.

Nel 2019, la rapper ha incontrato il produttore Greg Willen, con il quale ha pubblicato il suo primo album “Okay Okay”.

Se vuole raggiungere una vera notorietà, ci sono due eventi che deve realizzare. Primo, pubblicare un brano intitolato “TikTok” in collaborazione con il trapper romano Radical. Questo vi aiuterà a entrare nella classifica Viral 50 di Spotify.

Il 6 marzo 2020 uscirà il singolo “Polka” in collaborazione con Thelonious B. Questo anticipa l’uscita del primo album, Forever, il 29 maggio 2020.

In questo periodo diventano popolari anche i due singoli “Lobby way” e “Boheme”. Nel 2021 i Rosa Chemical pubblicheranno un repack dell’album “Forever And Ever”, che includerà cinque nuovi brani.

Nel 2022 avrà l'opportunità di partecipare al Festival di Sanremo in duetto con la cantante Tananai. Infine, nel 2023, potrà partecipare al festival musicale come artista in gara.

Sebbene il rapper sia noto per essere aperto sulla sua sessualità, non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata.

Il rapper ha espresso più volte la sua apertura mentale sul concetto di amore, ma non si sa quale sia il suo orientamento sessuale o se attualmente sia legato a qualcuno. Rosa Chemical ha dichiarato in un’intervista a Rolling Stone che preferisce mantenere il riserbo su questi argomenti. Ecco le sue parole sull’argomento: Non c’è bisogno di nascondere ciò che ti piace: sono affari tuoi e hai diritto alla tua privacy. Fare molto sesso non è una cosa di cui vergognarsi, quindi non permettete a nessuno di farvi credere che lo sia.