Chi è Rosanna Fratello? Età, canzoni, marito e figli

Rosanna Fratello è una cantante amata da molti, famosa per il suo successo “Sono una donna, non sono una santa”. Oggi, è una moglie devota, una madre affettuosa e una nonna adorata. Che cosa fa adesso?

La famosa cantante italiana Rosanna Fratello, 71 anni, ha raggiunto l’apice della fama negli anni ’70 con la sua canzone divenuta una hit: Sono una donna, non sono una santa. Una canzone che, nonostante gli anni trascorsi, continua ad essere conosciuta e cantata. Nata a San Severo il 26 marzo 1951, era una bellissima giovane di vent’anni, ma non aveva intenzioni di entrare nel mondo dello spettacolo come molti altri. Ha trovato l’amore e ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia, ritirandosi dalle scene.

Rosanna è sposata con Pino Cappellano da quasi 50 anni, e hanno una figlia di 45 anni, Guendalina. Nel 2010 è diventata nonna di Alessandro Edoardo, 12 anni. La cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con sua figlia, tanto che è stata al suo fianco durante l’intera gravidanza. Ha anche insegnato a Guendalina come cambiare i pannolini. Se si guarda il profilo Instagram della cantante e di sua figlia, si scopre che Guendalina è diventata madre per la seconda volta, e il fratello di Alessandro Edoardo si chiama Giovanni.

Who is Rosanna Fratello’s husband? It’s Pino Cappellano!

Dal 1975, Rosanna Fratello e Pino Cappellano hanno condiviso la loro vita insieme. Mentre sappiamo già molto di lei, diamo un’occhiata più da vicino al suo compagno, che si definisce un fotografo soltanto per passione. Ha avuto l’opportunità di raccontarsi nel corso degli anni, spiegando che non ama particolarmente guardare i propri lavori perché trova sempre errori e imperfezioni. La coppia vive felicemente a Como, dove tempo fa hanno aperto una pasticceria, che tuttavia è stata chiusa nel 2014.

Non sappiamo esattamente cosa facciano al momento, ma dalle foto pubblicate sul profilo Instagram della cantante, sembra che stiano semplicemente godendosi la vita, immersi nella natura e circondati dall’affetto. Inoltre, Rosanna Fratello ha partecipato al libro “L’arte in cucina” con una sua ricetta speciale, oltre a vari eventi in vari locali, come il Mamamia a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove ha eseguito dinanzi a una grande folla di giovani, dimostrando quanto sia ancora amata. Un ulteriore esempio di ciò è dato dal remix di Sono una donna, non sono una santa, uscito nel 2022, che trasmette un messaggio incredibilmente pertinente per le nuove generazioni.