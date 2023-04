Chi è Rosanna Lambertucci? Età, marito, figli, canzoni famose, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Nella puntata di oggi di Verissimo abbiamo un’ospite molto speciale: Rosanna Lambertucci! Conoscete la sua storia e scoprite cosa le è successo oggi leggendo questo articolo.

Esperta di nutrizione e divulgazione scientifica, Rosanna Lambertucci è una nota conduttrice televisiva nata a Roma nel 1945. Ha esordito alla radio di Stato e si è poi assicurata una rubrica intitolata Domande su Radio Due, in cui discuteva di argomenti legati alla salute e alla corretta alimentazione umana.

La conduttrice radiofonica ha avuto un incredibile successo nel raccogliere un gran numero di fan, che le ha permesso di sfondare in televisione all’inizio degli anni Ottanta. Ha avuto la possibilità di condurre la trasmissione Più sani e più belli su Rai Due per 17 edizioni, consolidando la sua fama di figura di spicco del settore.

Nel corso della sua vita professionale, si è impegnata in diverse iniziative per la salute, oltre a condurre un quiz show di grande successo, Luna Park. Inoltre, è apparsa nel programma domenicale Domenica In per discutere di temi legati alla salute.

Grazie alla sua notevole professionalità, ha avuto il privilegio di scrivere per riviste rinomate come Grazia, Visto e Gente. La sua competenza e abilità in questo campo è innegabile e le ha fatto guadagnare l’ammirazione di molti nel corso degli anni.

Scopri cosa sta facendo Rosanna Lambertucci oggi!

Nonostante l’età, Rosanna Lambertucci, 77 anni, rimane un’esperta molto richiesta nel campo della nutrizione e della salute. Continua ad apparire in programmi popolari come Oggi è un altro giorno, dove i suoi consigli sono molto apprezzati. Nonostante abbia rallentato il suo ritmo, rimane una figura di spicco nel settore.

I suoi libri, Come più sani più belli, Le ricette della salute, La dieta che cambia la vita, La salute vien mangiando e La dieta per vivere 100 anni, sono stati tutti molto apprezzati dal pubblico che lo considera una fonte affidabile di informazioni.

Rosanna Lambertucci è un esempio lampante di persona che ha raggiunto un incredibile successo nella sua carriera, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita personale. Come vedova, ha sopportato il dolore della perdita di più figli, ma è riuscita comunque a prosperare professionalmente.