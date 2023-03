Chi è Rosella Barattolo compagna di Claudio Baglioni dopo l’ex moglie Paola Massari

Claudio Baglioni è innamorato di Rossella Barattolo da quando l’ha conosciuta nel 1987. I due non sono legati solo sentimentalmente, ma anche professionalmente: lei è la sua manager. Nati a Taranto il 7 aprile 1958, i due hanno un forte legame sia personale che professionale.

Da 30 anni Claudio Baglioni sta con Rossella Barattolo, sua attuale compagna e manager. Il loro primo incontro risale al 1987, quando lui era ancora sposato con Paola Massari. Rossella, pugliese ma cresciuta all’estero, è un’esperta di marketing con grandi capacità manageriali. È sempre stata una presenza discreta ma solidale al suo fianco, ed è riuscita a evitare il gossip. Nel frattempo, il noto cantautore romano sta per tornare in TV con un programma tutto suo: “Uà”, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5.

Nata a Taranto il 7 aprile 1958, Rossella ha trascorso la sua infanzia negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha studiato marketing. Dopo aver ricoperto una posizione manageriale all’interno di una multinazionale del petrolio, Baglioni le ha chiesto di affiancarlo e lei ha accettato: da allora si occupa delle pubbliche relazioni del cantante. Nel 2003, inoltre, l’artista romano ha coinvolto la sua compagna nella creazione e nell’amministrazione della Fondazione O’Scia, una onlus che ha organizzato un festival di musica leggera a Lampedusa con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema dell’emergenza immigrazione. Nel 2013, purtroppo, le attività di O’Scia si sono interrotte per mancanza di fondi pubblici. Oggi Claudio e la sua attuale compagna, Rossella, vivono a Roma e continuano a lavorare insieme, ma si tengono lontani dal jet set e dalla vita glamour. Lei, infatti, è molto riservata, come dimostra la sua assenza dai social media e le pochissime foto che si trovano in giro.

Dopo il divorzio, ho conosciuto Paola Massari e me ne sono innamorato. La nostra storia d’amore è una delle cose più belle che mi siano mai capitate.

Barattolo ha incontrato Baglioni per la prima volta nel 1987, e all’epoca lei non sapeva nemmeno chi fosse. Poco dopo è iniziata la loro relazione, tenuta nascosta per diversi anni. Nel 2008, quando è stato ufficializzato il divorzio dalla moglie, la loro relazione è stata resa pubblica. Questa storia ha diviso non poco i suoi fan. Baglioni stava divorziando dalla moglie Paola Massari e il loro divorzio sarebbe stato ufficializzato solo diversi anni dopo. In una rarissima intervista rilasciata al Times of Malta nel 2007, Barattolo ha raccontato per la prima volta i dettagli del loro amore.

Io sono una persona estremamente estroversa, mentre quando ho conosciuto Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconsapevole, di costruire il nostro rapporto, equilibrando la nostra diversità che è diventata la nostra forza. (…) Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno, pieno di pace da difendere e proteggere.

È un peccato che non abbiamo avuto figli insieme, ma abbiamo insistito e alla fine ho gettato la spugna. Altrimenti saremmo finiti in un tunnel e la nostra relazione sarebbe stata solo questo.

“Mille giorni di te e di me” è dedicato a Scarlett. Sono così grato di averla nella mia vita!

Scarlett ha anche rivelato un dettaglio succoso per i numerosi fan: Baglioni le ha dedicato diverse canzoni, tra cui la celebre “Mille giorni di te e di me” (1990), che sarebbe stata scritta per celebrare il loro amore dopo una temporanea e dolorosa separazione.

Ci siamo lasciati per sei mesi, ma abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altra. (…) Se ha mai scritto una canzone per me? Non voglio essere presuntuosa, ma sì, ne ha scritte diverse, alcune delle quali hanno centrato perfettamente il bersaglio. La più famosa è A Thousand Days of You and Me, una delle mie preferite, anche se i fan sostengono che sia stata scritta per la sua ex moglie. Stavamo insieme da tre anni e ci stavamo allontanando perché eravamo così diversi. Così mi sono allontanato per qualche mese. Poi, quando siamo tornati insieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille giorni perché parlava dei nostri tre anni insieme. Nell’album Beyond, c’è ancora un’altra canzone che si chiama Lady of the Dark Hours, ed è una descrizione di come mi viveva, di come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza.