Chi è Rossella Brescia? Età, malattia, marito, figli e biografia

Rossella Brescia, nata a Martina Franca il 20 agosto 1971, è una ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e insegnante di danza.

Rossella Brescia è stata sposata con il regista televisivo Roberto Cenci nel 2008, ma i due si sono separati dopo quattro anni di matrimonio. Attualmente, è legata da dieci anni al regista e coreografo Luciano Mattia Cannito, conosciuto durante la rappresentazione teatrale di Carmen, in cui Rossella era protagonista.

Nonostante non abbia figli, Rossella Brescia ha dichiarato che una donna può essere felice anche senza di loro e che riversa il suo sentimento materno sui nipoti e sui giovani della sua scuola di danza.

Rossella soffre di endometriosi, un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. Questa patologia colpisce prevalentemente le donne in età fertile, ed è generalmente asintomatica. Quando presenta sintomi, questi includono dolore pelvico, mestruazioni dolorose e dolore durante i rapporti sessuali.

Dopo aver conseguito la maturità classica e il diploma all’Accademia di Danza Classica di Roma, Rossella Brescia debutta in televisione nel 1994 nello spettacolo Tutti a Casa, condotto da Pippo Baudo. Il suo vero successo arriva nel 1997, quando diventa Prima Ballerina a Buona Domenica e, successivamente, appare in uno spot per Tissot.

Dal 2001 al 2003, Rossella è insegnante di danza e coreografia nella scuola di Saranno Famosi e diventa testimonial di Freddy, nota marca di abbigliamento sportivo. Nel 2003, posa senza veli per il calendario della rivista Max, un’esperienza che in seguito definirà “una vera tragedia”. Dal 2004 al 2010 conduce lo show comico di successo Colorado, affiancando tra gli altri Diego Abatantuono, Nicola Savino e Beppe Braida. Dal 2006 presenta lo show del mattino di Radio RDS, Tutti Pazzi per RDS. Nel 2008 partecipa come primadonna al Bagaglino assieme a Nina Moric e Aida Yespica.