Chi è Salvatore compagno di Valentia persia? Come è morto, figli, vita privata

Il fidanzato di Valentina Persia, Salvo, è morto inaspettatamente. La comica avrebbe dovuto essere sposata con lui al momento della sua morte.

Valentina Persia morto il fidanzato

Nel 2000 Valentina Persia si è fidanzata con Salvo, un architetto catanese. Salvo morì tragicamente nel 2004 a soli 43 anni. I due si sarebbero sposati poco tempo dopo e avevano preparato la casa dove avrebbero vissuto insieme. La recente dichiarazione di Valentina indica il vuoto incolmabile che la morte di Salvo ha lasciato nel suo cuore.

Sono stata molto fortunata a trovare Salvo, che è stato il grande amore della mia vita. Vorrei che tutte le donne potessero trovare un amore così. È stato un uomo che mi ha rispettata e riverita, che ha sempre fatto in modo che mi sentissi protetta e lusingata. Anche se eravamo spesso lontani, non ha mai smesso di fare queste cose per me.

Lo scorso 19 giugno 2020, in occasione del compleanno del suo Salvo, Valentina Persia ha dedicato un toccante ricordo al compagno prematuramente scomparso sul suo profilo Instagram. Anche durante la sua lunga permanenza all’Isola dei Famosi 2021, la comica ha avuto modo di ricordare la sua storia d’amore. Durante una diretta su Canale 5, Persia ha dichiarato di non essersi più innamorata, ma non perché si sia chiusa in se stessa. Piuttosto, non è mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Ha spiegato che è una persona che scappa se si innamora. Persia ha detto che ha avuto il privilegio di sapere cosa significa amare, e questa fortuna la augura ai suoi compagni e a tutti coloro che non credono nell’amore.

I bambini

Nel 2015 Valentina Persia è diventata madre di due gemelli, Lorenzo e Carlotta, attraverso la fecondazione in vitro.

Come mamma single, Valentina Persia ha dato alla luce due bambini. Lo ha spiegato in un’intervista a Caterina Balivo nel 2019.

Avevo paura di non farcela e di non essere in grado di mantenere due estranei.

Persia ha vissuto un periodo di forte depressione dopo il parto, una condizione nota come “baby blues” e molto comune durante la prima settimana dopo il parto.