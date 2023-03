Chi è Salvo compagno morto prima del matrimonio? Causa morte, età, figli

La naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha dovuto affrontare la perdita del suo compagno Salvo anni fa. Salvo è morto dopo soli quattro anni d’amore. In seguito sono nati due gemelli, Carlotta e Lorenzo. Li ha cresciuti da sola e non senza difficoltà. Il primo anno di vita dei bambini è stato un periodo buio, da cui è uscita con grazia grazie all’aiuto psicologico.

Valentina Persia è una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. È piuttosto riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha un passato personale intenso e talvolta drammatico. Anni fa ha dovuto affrontare il dramma della morte del suo compagno. Da allora è andata avanti e nel 2015 è diventata madre di due gemelli. Tuttavia, non ha nascosto le difficoltà incontrate dopo la loro nascita, quando ha lottato con una forma di depressione post-partum.

Chi era Salvo, il fidanzato defunto di Valentina Persia?

La comica e imitatrice romana, lanciata dal ruolo di “barzellettiera” a La sai l’ultima, ha vissuto un’intensa storia d’amore durata quattro anni con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, un architetto catanese di nome Salvatore. Purtroppo, nel 2004, il suo Salvo è venuto a mancare a causa di una malattia cardiaca, a soli 43 anni. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente”, ha raccontato Persia, ospite di Vieni da me nel 2020, “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro anni meravigliosi. Ho amato tanto e sono stata amata, e ne sono felice”. Il lutto è stato devastante, ma Valentina ha potuto contare sull’affetto del suo grande amico Leo Gullotta, che l’ha spinta a lavorare insieme al Bagaglino e l’ha sostenuta molto: “È stato proprio Leo Gullotta a prendermi per un braccio, ad aiutarmi, a parlarmi in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui”.

I figli di Valentina Persia, la depressione post-partum.

Valentina Persia è poi diventata madre di due gemelli, Carlotta e Lorenzo. Si è trovata a gestire la maternità da sola e non ha mai rivelato pubblicamente chi sia il padre dei suoi figli. Nel 2020 ha raccontato come il primo anno con i gemelli sia stato difficile, lottando con quello che ha definito un “blackout psicologico”. Ha spiegato di aver vissuto momenti di colpa perché l’amore materno per i suoi amati figli non si è manifestato subito.

Ho provato disagio, ma c’è chi va anche oltre. Io pensavo di essere perfetta, ho sempre avuto l’istinto materno, avevo tanti nipoti e insegnavo alla materna. Ma quello che accade nel grembo materno non è calcolabile. Quando mi hanno messo i miei figli sulla pancia, ho cercato quella sensazione ma non tutte la avvertono.

Diastasi dopo la gravidanza e l’intervento chirurgico

Valentina Persia ha raccontato la sua esperienza in un libro e ha ammesso di aver cercato un aiuto psicologico per uscire dal baratro. Ha detto: “Ho capito che sono stata una buona madre, ho inciampato ma chi non ha inciampato una volta nella vita? Li ho cresciuti da sola. Quando cadi è il momento in cui vivi di più, quando ti rialzi capisci che questo è essere donna”. Persia è stata aiutata dalla famiglia dell’amica e dallo psicoterapeuta che le ha detto: “Devi fidarti di me, non sei depressa sei solo stanca”. Inoltre, la gravidanza ha prodotto anche una conseguenza fisica, la diastasi addominale, per la quale Persia è stata operata nel 2020. Si tratta della separazione del retto addominale, che normalmente si risolve nei mesi successivi al parto, ma che a volte persiste e non solo lascia una pancia gonfia, ma può anche portare a ernie, mal di schiena, difficoltà digestive e respiratorie. In questo caso, la soluzione è un’operazione, l’addominoplastica. Con l’operazione il problema è stato risolto e oggi Valentina è una mamma molto legata ai suoi figli, come ha raccontato all’Isola dei Famosi dopo un emozionante videomessaggio ricevuto da Carlotta e Lorenzo: “Vi ho voluto con tutto il cuore e con tutta la forza del mondo, siete il mio spettacolo più bello”.