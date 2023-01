Chi è Sandro Giacobbe? Età, vita privata, moglie e figli

Sandro Giacobbe, noto cantautore italiano, ci ha regalato un’abbondanza di successi memorabili. Esploriamo ulteriormente il suo impressionante repertorio.

Sandro Giacobbe è noto per i suoi indimenticabili successi, come Signora mia, che fece da colonna sonora al capolavoro della Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, e Gli occhi di tua madre, che gli valse il terzo posto al Festival di Sanremo del 1976. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di difficoltà. Ecco una panoramica della sua vita.

Sandro Giacobbe, biografia

Sandro Giacobbe è nato a Moneglia (Genova) il 14 dicembre 1949, sotto il segno del Sagittario. È figlio di un operaio e di una casalinga, entrambi di origine lucana. Cresciuto con due fratelli, Sandro studia inizialmente ragioneria, ma lascia gli studi per seguire la sua passione per la musica. In giovane età forma un gruppo musicale con alcuni amici e si esibisce nei locali della Liguria.

Dopo qualche anno, i genitori si rendono conto del potenziale della sua passione e iniziano a sostenerlo. Nel 1971 Sandro ottiene il suo primo contratto discografico e da allora la sua carriera è in continua ascesa. Si è preso una pausa negli anni ’90, ma ha ripreso l’attività all’inizio degli anni 2000 ed è tuttora fiorente nel settore.

Sandro ha ottenuto molti successi nella sua carriera, vantando 12 album in studio, diverse apparizioni televisive in Italia e all’estero e numerosi concerti. Ha inoltre partecipato più volte al Festival di Sanremo, è stato ospite della trasmissione Una canzone per 100.000 di Pupo e si è esibito in uno spettacolo per la TV spagnola a Barcellona.

Vita privata di Sandro Giacobbe

Sandro è stato precedentemente sposato e ha avuto due figli, Andrea e Alessandro. Da molti anni ha divorziato e ora ha una relazione con Marina Peroni, una cantautrice. È madre di una figlia di nome Erika, con la quale Sandro è molto legato.

In passato ha attraversato momenti difficili. Il figlio Andrea ha iniziato a soffrire di mal di schiena all’età di 13 anni e gli è stato diagnosticato un tumore all’addome. Si è sottoposto a un intervento chirurgico e alla chemioterapia, ma ha avuto una ricaduta che ha colpito il fegato. Dopo un lungo periodo di trattamento, è riuscito a guarire completamente. Allo stesso modo, anche Sandro è riuscito a sconfiggere il cancro.

Sandro e la sua famiglia restano a Genova, città a cui il cantautore è molto legato. Sul suo profilo Instagram sono presenti diverse immagini che lo ritraggono nella sua vita quotidiana. È un appassionato di calcio, tifa Genoa e per molti anni ha fatto parte della Nazionale Cantanti (che ha contribuito a fondare). Ora ne è l’allenatore.

Chi è l’altra persona importante di Sandro Giacobbe?

Di Marina Peroni si sa poco, ma si sa che è una cantante e che, dall’ottobre 2021, ha 45 anni, quindi è decisamente più giovane del suo compagno.

Scherzosamente ha informato il marito che di solito è lei a cucinare, notando che lui lo fa meno spesso di prima.

Sandro Giacobbe è un noto cantante e cantautore italiano che ha ottenuto molti premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera. Ecco tre curiosità su di lui: è nato a Roma nel 1948, ha pubblicato oltre venti album e ha vinto diversi premi prestigiosi, tra cui il Festival di Sanremo nel 1973.

È stato profondamente colpito dalla devastazione del crollo del ponte Morandi a Genova, che gli ha permesso di dedicare il suo singolo Just a Kiss alle famiglie delle vittime.

Ha una particolare ammirazione per il talento calcistico di Pelé e Leo Messi.

Possiede un bel cane di nome Pippo.