Chi è Sara Simeoni? Età, marito, figli, biografia e carriera

Sara Simeoni (Rivoli Veronese, 19 aprile 1953) è un’ex ostacolista italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 – un’impresa che testimonia la sua incrollabile ambizione!

Sara Simeoni, alla veneranda età di 69 anni, è sposata con Erminio Azzaro, ex ostacolista e allenatore italiano di atletica leggera. Tra i suoi successi figurano una medaglia di bronzo nel salto in alto ai Campionati europei di Atene del 1969 e un primo posto nelle semifinali della Coppa Europa del 1970, oltre a un secondo posto alle Universiadi. Prima di sposare Sara, è stato il suo allenatore e dal loro amore è nato un figlio, Roberto, che oggi è campione italiano di salto in alto juniores.

L’intervista

Sara Simeoni ha condiviso con entusiasmo l’incantevole storia della loro storia d’amore, culminata nel matrimonio nel 1987 con “L’Arena!”.

Non ero alla ricerca di fughe emozionanti, ma nel mondo dello sport è normale che si verifichino. Volevo una persona su cui poter contare e che mi desse stabilità, ed Erminio era l’ideale. Se ho fatto progressi nella mia carriera è stato perché c’era lui ad allenarmi, mi fidavo ciecamente di lui e sapevo che non avrebbe mai messo a repentaglio il mio benessere fisico. Ci siamo avventurati insieme nel mondo dell’atletica, dimostrando a tutti che si poteva fare qualcosa di nuovo. È difficile stare con qualcuno che pratica sport ad alto livello, perché di solito è lontano da casa e impegnato in gare, allenamenti e raduni. D’altra parte, quando si vive nello stesso ambiente è più semplice comprendersi e creare un forte legame, come è successo a me ed Erminio.

Biografia

Sara Simeoni è un’incredibile ex atleta, nota per la sua esperienza nel salto in alto. Ha vinto con orgoglio una medaglia d’oro ai Campionati europei di atletica leggera del 1978 e due medaglie di bronzo. Un’impresa ancora più grande è stata compiuta alle Olimpiadi di Mosca del 1980, dove ha orgogliosamente conquistato la medaglia d’oro. Ha vinto anche due medaglie di bronzo ai Giochi del 1976 e del 1984 ed è stata quattordici volte campionessa italiana a livello nazionale: un’impresa incredibile!

È stata un’incredibile detentrice del record mondiale con la sorprendente misura di 201 cm, raggiunta due volte nel 1978 (4 e 31 agosto). Tuttavia, questo record fu battuto nel 1982 dalla tedesca Ulrike Meyfarth, che superò l’asticella di un solo centimetro. Questo record è rimasto a livello nazionale fino all’8 giugno 2007, quando Antonietta Di Martino, in gara ai Campionati mondiali di Osaka, ha superato l’asticella fissata a 203 cm, piazzandosi al secondo posto.