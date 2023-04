Chi è Sasha Sabbioni la figlia di Natasha Stefanenko? Età, fidanzato, papà, lavoro e dove vive

Sasha Sabbioni è famosa nel mondo dello spettacolo, non solo per le sue performance, ma soprattutto per essere la figlia di Natasha Stefanenko.

Sasha Sabbioni, nata ad Ancona nel 2000, è figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Ha compiuto gli studi superiori a Los Angeles prima di trasferirsi a Milano, dove attualmente è iscritta alla Facoltà di Economia e Management dell’Università Cattolica.

Carriera

Non sono disponibili dettagli sull’attività professionale di Sasha Sabbioni, ma si sa che ha un forte interesse per la moda e lo spettacolo, come sua madre. Inoltre, è un’appassionata nuotatrice e pratica questo sport.

Sasha Sabbioni è una persona dotata e attraente che ha ricevuto dalla madre Natasha Stefanenko la bellezza e l’entusiasmo per la moda. Nonostante la sua tenera età, ha già avuto numerose esperienze, tra cui la partecipazione al reality show Pechino Express al fianco della madre. Sebbene sia piuttosto riservata sulla sua vita privata, la sua presenza sui social media e la sua abilità l’hanno resa una figura nota al pubblico.

Nel game show ha potuto dimostrare le sue notevoli capacità. La sua empatia, la sua autoironia e la sua volontà di rischiare sono state evidenti durante tutto il programma, che è stato molto seguito. Insieme a sua madre ha formato la squadra “Madre e figlia” e ha lavorato insieme con successo.

La partecipazione a Pechino Express è stata un’esperienza intensa, che alla fine ha rafforzato e approfondito il legame tra le due donne.

Vita privata

Sasha Sabbioni tiene nascosta la sua vita privata, quindi non è noto se sia coinvolta in una relazione sentimentale. Tuttavia, la sua pagina Instagram offre uno scorcio della sua vita, con 29,3 mila follower e post che ritraggono i suoi servizi fotografici e le sue avventure.