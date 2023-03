Chi è Serena Bortone? Età, carriera, compagno e figli

Serena Bortone, nata a Roma nel 1970, è un’apprezzata giornalista e conduttrice. Ha ricevuto un’educazione completa con una visione globale, che comprendeva il fatto che i suoi genitori la mandassero a studiare a Londra ogni estate. Probabilmente è per questo che la sua conoscenza dell’inglese è eccellente.

Si è appassionata al giornalismo fin da giovane, facendo la sua prima esperienza televisiva a 15 anni. Ha avuto diversi ruoli in varie trasmissioni come Mi manda Lubrano, Ultimo Minuto, Mi manda Raitre e Tatami. Dal 2017 al 2020 è stata volto e autrice di Agorà e attualmente conduce Oggi è un altro giorno.

Vita privata

Serena Bortone, nata l’8 settembre 1970, ha oggi 51 anni. Ha mantenuto la privacy sulla sua vita privata, che desidera mantenere tale. Anche se alcuni dettagli sono stati rivelati nel corso degli anni, ha dichiarato di non aderire al concetto di matrimonio, pur rimanendo aperta alla possibilità dell’amore. È molto dedita alla sua carriera, ai suoi affetti e ai suoi vari interessi. Al momento non è noto se abbia un’altra persona.

Oggi è un altro giorno

Nel settembre 2020, Serena Bortone è stata assegnata alla fascia oraria pomeridiana di Rai Uno con il programma Oggi è un altro giorno, che ha riscosso un grande successo. Nonostante le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, la conduttrice è risultata positiva al test ma ha potuto continuare a lavorare da casa.

La Bortone, giornalista e conduttrice affermata, ha ereditato l’amore della madre per i libri. Ha deciso di mettere alla prova il suo talento scrivendo diversi programmi e un libro, intitolato Io non lavoro – Storie di italiani improduttivi e felici, scritto insieme a Mariano Cirino.

La curiosità

Serena Bortone è appassionata di opera lirica, la sua preferita è il Don Giovanni di Mozart. Tiene molto alla sua indipendenza e si prende molta cura di sé, anche praticando regolarmente yoga.

Il giorno del suo debutto in Rai, le è stata affidata una richiesta insolita: trovare un serpente per la conduttrice La Toya Jackson (sorella di Michael Jackson). La missione è stata portata a termine con successo e l’artista ha indossato il serpente al collo per tutta la durata della puntata.