Chi è Serena Dandini: marito, figli, vita privata, età,

Serena Dandini, una delle figure più riconoscibili del panorama televisivo italiano, è nota per la sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Ma chi è veramente Serena Dandini? Scopriamo di più sul suo marito, i figli, la vita privata, l’età, il peso, l’altezza e la carriera di questa straordinaria personalità.

Biografia e Dati Personali

Nata a Roma il 22 aprile 1954, Serena Dandini, all’anagrafe Serena Dandini de Sylva, ha 67 anni. Nonostante sia una figura pubblica, mantiene un certo grado di riservatezza riguardo ai suoi dati personali, compreso il suo peso e la sua altezza.

Vita Privata: Famiglia e Relazioni

Serena Dandini ha avuto due matrimoni nella sua vita. Dal 1993 è legata sentimentalmente al musicista Lele Marchitelli. La coppia ha una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982, che ha seguito le orme creative dei genitori diventando regista. Adele è nota per il suo documentario “365 without 377”, incentrato sulle battaglie del movimento LGBT in India per l’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano.





La famiglia Dandini de Sylva è composta da personalità di spicco: la sorella di Serena, Saveria Dandini de Sylva, è la Presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari. Il fratello Ferdinando, invece, è un ingegnere aeronautico e docente presso la LUISS Guido Carli e l’Università Tor Vergata di Roma.

Carriera: Dalla Scrittura alla Conduzione

Il successo di Serena Dandini risale al 1988 con il programma “La TV delle ragazze”, che l’ha consacrata come autrice e conduttrice televisiva di successo. Questo show ha lanciato diverse attrici comiche che avranno poi molto successo, tra cui Angela Finocchiaro, Cinzia Leone, Francesca Reggiani, Sabina Guzzanti, Syusy Blady, Iaia Forte, Maria Amelia Monti, Tosca D’Aquino.

Nel 1990, Serena Dandini ha continuato a sperimentare nuovi format con “Scusate l’interruzione”, una parodia del Maurizio Costanzo Show. In questo progetto, ha collaborato con Valentina Amurri e Linda Brunetta come autrice.

Serena Dandini è una figura poliedrica: conduttrice, scrittrice e autrice televisiva. La sua carriera, la sua vita privata e le sue passioni la rendono una delle personalità più amate e rispettate del panorama televisivo italiano.