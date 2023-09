Chi è Shalana Santana moglie di Massimiliano Gallo? Età, lavoro e figli

Massimiliano Gallo, noto volto del cinema italiano, condivide la sua vita con l’attrice e modella brasiliana Shalana Santana. Scopriamo di più sulla loro storia d’amore e sulle relazioni passate.

Un Legame Che Supera le Frontiere

Massimiliano Gallo ha incontrato Shalana Santana a Napoli nel 2011. Originaria di Brasilia, Shalana è nata il 23 aprile 1983. Questo incontro ha dato il via a una relazione speciale che ha superato le barriere culturali e geografiche.

Le Relazioni Passate

Prima di Shalana, Massimiliano Gallo era sposato con Anna, la sua storica fidanzata. Da questa unione è nata Giulia, che oggi è una giovane di diciannove anni. Nonostante il loro matrimonio sia giunto al termine, Gallo e Anna hanno mantenuto un rapporto di rispetto reciproco, in particolare per il bene della loro figlia. Gallo ha dichiarato: “Alla base ci deve essere il rispetto per vivere in serenità, soprattutto se ci sono dei figli, e questo c’è.”

Anche Shalana Santana ha una storia familiare complessa. Ha un figlio da una relazione precedente con il dentista Alessandro Lukacs, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2001. Nonostante le loro esperienze passate, Gallo e Santana hanno costruito una relazione solida e rispettosa.

L’Inizio di una Storia D’Amore

Massimiliano Gallo ha ricordato il loro primo incontro con affetto, dicendo: “L’ho invitata a bere un caffè. È stato tutto molto naturale. Abbiamo cominciato a parlare e ci siamo accorti molte ore dopo che il caffè non solo non l’avevamo preso, ma che non c’era neanche un bar nelle vicinanze.” Questo semplice incontro ha dato il via a un legame profondo.

Due Carriere Indipendenti

Nonostante la loro relazione, Gallo e Santana mantengono carriere indipendenti. Entrambi sono appassionati di cinema e condividono interessi comuni, ma rispettano la loro individualità professionale. Santana ha affermato: “C’è un enorme rispetto tra noi, le carriere però sono indipendenti, abbiamo modi di lavorare e ritmi diversi. Non siamo coinvolti nelle scelte reciproche, ma confrontiamo di continuo. Subisco molto il fatto che qualcuno possa pensare che lavoro perché sono la sua compagna: mi fa orrore l’idea della raccomandazione, della spintarella.”

In conclusione, la storia d’amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana è un esempio di come il rispetto reciproco e l’individualità possano coesistere in una relazione di successo, anche quando le carriere professionali sono coinvolte.