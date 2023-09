Chi sono Vanessa e Jordan figli di Luciana Littizzetto? Ex compagno e curiosità

Luciana Littizzetto, conosciuta per il suo talento comico e la sua personalità unica, è una delle figure più amate dell’intrattenimento italiano. Sebbene sia nota per le sue esibizioni spettacolari, la sua vita privata è rimasta per lo più lontana dai riflettori. Scopriamo chi è suo marito e chi sono i suoi figli, Vanessa e Jordan.

Luciana Littizzetto: Carriera Brillante

Nata il 29 ottobre 1964 a Torino, Luciana Littizzetto ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con una carriera eccezionale. La sua abilità nell’usare l’ironia e l’umorismo pungente per affrontare temi complessi l’ha resa una delle comiche più apprezzate in Italia.

La Vita Familiare di Luciana Littizzetto

Mentre il talento di Luciana nel mondo dell’intrattenimento è noto a tutti, la sua vita privata è stata per lo più riservata. Nel 1997, si è legata sentimentalmente a Davide Graziano, ex batterista della band Africa Unite. La coppia ha condiviso una vita insieme e ha preso una decisione significativa per il loro futuro.

I Figli Adottivi di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno scelto di arricchire la loro vita familiare con l’adozione di due figli. Vanessa e Jordan Beljuli, originari della Croazia, sono entrati nella vita della coppia quando avevano rispettivamente 9 e 11 anni. Questa decisione è stata ispirata da Maria De Filippi, che ha convinto Luciana e Davide a intraprendere questo straordinario percorso.

In un’intervista concessa a Elle, Luciana ha condiviso i suoi sentimenti riguardo all’affido e alla maternità:

“Non avevo il mito della maternità a ogni costo, la voglia di ventre gonfio e quelle cose lì. Però avevo una spinta sociale. Tutto è partito da lì, poi l’affido è diventato maternità. Prendi con te questi ragazzi e impari a riconoscere il loro odore, i loro lineamenti, la loro pelle e farla diventare in qualche modo tua. Con un figlio naturale hai il tempo della gravidanza per abituarti. Con l’affido, invece, i figli ti arrivano di botto. I miei, poi, erano due ed era la settimana in cui iniziavano la scuola. Me lo ricordo come una bomba atomica.”

Queste parole riflettono il profondo legame che Luciana ha sviluppato con Vanessa e Jordan nel corso degli anni. La sua vita familiare è stata arricchita dalla presenza di questi due straordinari giovani.