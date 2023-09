Chi è Davide Graziano marito di Lucia Littizzetto? Età, lavoro e figli

Luciana Littizzetto, conosciuta per la sua incredibile presenza su “Che tempo che fa” su Rai Tre, è un’icona della televisione italiana. La sua comicità esilarante e il suo sarcasmo tagliente l’hanno resa una delle figure più amate e riconoscibili della TV italiana. Ma chi è l’uomo dietro questa straordinaria donna? Scopriamo di più sulla vita amorosa e familiare di Luciana Littizzetto, inclusi i cambiamenti significativi che ha affrontato.

Chi è Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è nata a Torino nel 1964. Prima di diventare una delle comiche più famose d’Italia, ha lavorato come insegnante di musica nelle scuole medie. La sua carriera in TV ha avuto inizio nel 1991 con la trasmissione “Avanzi”, ma è stata la sua partecipazione a “Mai dire Gol” a dare il via a una carriera di grande successo. Il personaggio di Lolita, interpretato da Luciana, è diventato un’icona televisiva.

Il Marito di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è stata legata sentimentalmente per anni a Davide Graziano, un musicista noto nel settore musicale italiano. Davide è stato il batterista degli Africa Unite dal 1991 al 2010, una delle band più autorevoli del genere reggae in Italia. La coppia ha condiviso una lunga relazione che è culminata in un matrimonio durato ben 21 anni. Durante questo periodo, hanno anche accolto due ragazzi in affido, Jordan e Vanessa, dimostrando un grande impegno verso la famiglia.

La Separazione

Nel 2018, Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro relazione di lunga data. La notizia della loro separazione ha sorpreso molti, poiché sembravano una coppia solida e affiatata. Davide Graziano è stato un membro fondamentale degli Africa Unite e ha successivamente intrapreso una carriera come compositore e produttore musicale, lavorando con artisti come Annalisa.

Nuove Direzioni nella Vita di Luciana

Dopo la rottura con Davide Graziano, Luciana Littizzetto ha mantenuto una certa riservatezza riguardo ai dettagli della separazione. Ha accennato a una “disillusione”, ma non ha approfondito ulteriormente. Tuttavia, sembra che Luciana abbia voltato pagina e iniziato a frequentare una nuova persona.

Una Nuova Storia d’Amore?

Secondo le voci di corridoio, il nuovo compagno di Luciana potrebbe essere Andrea Zalone, un autore televisivo italiano molto noto. Andrea Zalone è un talento nell’ambito della comicità ed è stato coinvolto in programmi TV di successo con vari comici italiani. La coppia sembra avere una passione condivisa per la comicità, il che potrebbe essere un solido punto di partenza per la loro relazione. Sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente da entrambe le parti, le foto e i post sui social media suggeriscono che i due si frequentano dal 2020.

In conclusione, Luciana Littizzetto è una delle figure più iconiche della televisione italiana, e la sua vita sentimentale è stata oggetto di grande interesse. Dopo una lunga relazione con Davide Graziano, sembra che Luciana abbia intrapreso una nuova avventura romantica con Andrea Zalone. Tuttavia, la sua riservatezza continua a essere una parte importante della sua vita. Resta connesso per ulteriori aggiornamenti sulla vita e sulla carriera di questa straordinaria comica italiana.