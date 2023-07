Chi è Simone Ferrante giovane fidanzato di Pamela Prati

Pamela Prati, la famosa showgirl italiana, ha deciso di voltare pagina e aprire un nuovo capitolo nella sua vita amorosa. Dopo le esperienze passate con Mark Caltagirone e il flirt con Marco Bellavia, Pamela è stata fotografata in dolce compagnia di Simone Ferrante, un affascinante modello di soli 19 anni. L’amore è sbocciato tra i due, e ora vogliamo raccontarti tutto ciò che c’è da sapere su questo nuovo ragazzo che ha conquistato il cuore della Prati.

Simone Ferrante: Un giovane modello di successo

Simone Ferrante è il nuovo fidanzato di Pamela Prati, come dimostrano le foto pubblicate da Diva e Donna, dove i due si scambiano dolci baci. Simone è un modello di soli 19 anni, quindi 45 anni più giovane della showgirl. La sua carriera nel mondo della moda è già piena di successi, con sfilate sulle passerelle di prestigiose città europee. Il giovane ha anche vinto il concorso per modelli “Mister Freestyle”. Prima di intraprendere la carriera di modello, Simone aveva studiato per diventare odontotecnico ad Aversa. Oggi, il suo profilo social è ricco di scatti fotografici e progetti legati al suo lavoro.

Dediche d’amore per Simone Ferrante

Prima ancora che le immagini di Diva e Donna confermassero la relazione, Pamela Prati aveva già lasciato qualche indizio sui social riguardo alla presenza di un nuovo compagno nella sua vita. Con delle romantiche dediche, accompagnate da foto in cui si vedeva un uomo di spalle, molto simile a Simone Ferrante, la showgirl aveva scritto: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Queste parole dolci e cariche di amore avevano già fatto sospettare ai fan che ci fosse qualcuno di speciale nel cuore di Pamela.

L’importanza dell’età nella relazione

La differenza di età tra Pamela Prati e Simone Ferrante è stata oggetto di discussione, ma per la showgirl non è mai stato un problema. Ha sempre sostenuto che la vera importanza in una relazione risiede nell’educazione e nell’intelligenza dei partner, e non nell’età. Per Pamela, l’etichetta di “toy-boy” non ha alcun significato. Ora, il passato con Mark Caltagirone sembra essere definitivamente alle spalle, e la showgirl è pronta a vivere una nuova storia d’amore con Simone Ferrante.

Simone Ferrante, il giovane e talentuoso modello, ha conquistato il cuore di Pamela Prati, e insieme hanno iniziato una nuova avventura romantica. L’età non è mai stata un ostacolo per la showgirl, che ha sempre creduto nell’importanza dell’intelligenza e dell’educazione nei rapporti amorosi. Questa nuova relazione segna un nuovo inizio nella vita di Pamela e siamo certi che la coppia vivrà momenti indimenticabili insieme. Auguriamo a Pamela e Simone tutto il meglio per il loro futuro insieme!