Chi è Sofia Scalia? Età, curiosità, dove vive, Me contro te, Fidanzato Luigi Calagna

Sofia Scalia, comunemente chiamata Sofì, è una stimata YouTuber italiana. Insieme alla sua compagna Luì, forma il duo Me vs. You.

Sofia Scalia, più comunemente nota come Sofi del duo Me contro Te, è una principessa moderna. Lei e il suo partner Luigi sono immensamente popolari tra gli adolescenti e non solo. Il loro canale YouTube ha accumulato milioni di iscritti e visualizzazioni.

Chi è Sofia Scalia

Sofia Scalia è nata a Palermo il 14 maggio 1997 sotto il segno del Toro. Della sua vita privata si sa poco, ma la sua vita professionale è ben documentata. Insieme a Luigi, comunemente noto come Luì, Sofia ha raggiunto una notevole attenzione mediatica.

Io e lei abbiamo creato un’impresa di merchandising di successo, che va dai giocattoli a un album di figurine, a una linea di abbigliamento e a un libro scritto da entrambi e pubblicato nel maggio 2018. Ho anche condotto un programma su Disney Channel e ho iniziato una carriera di attrice.

I dati di Socialblade indicano che Me vs. You potrebbe potenzialmente generare fino a 90 mila euro al mese.

La relazione sentimentale tra Sofia Scala e Luigi Calagna

La relazione tra Sofì e Luì si riflette nella vita reale? La risposta è affermativa. I due non sono solo una coppia nel contesto dello spettacolo, ma hanno una relazione anche nella vita quotidiana. Purtroppo, i dettagli della loro relazione non sono stati resi noti perché non hanno rivelato molte informazioni.

Sofì e Luì hanno guadagnato un notevole seguito su Instagram grazie ai frequenti post che le ritraggono insieme. Fin dal loro primo video, i fan hanno espresso la loro ammirazione per la coppia.

Qual è il passato di Luigi Calagna, il compagno di Sofia Scalia?

Luigi, nato nel 1992, è conosciuto come Luì. È uno YouTuber e conduttore televisivo di successo, ed è particolarmente popolare quando è in coppia con la sua partner, Sofì. Luì ha anche recitato nel film Io contro di te – La rivincita di Mr. S.

Sofia Scalia: dove vive

Non si sa se Sofì e Luì risiedano ancora a Partinico, il paese in cui si sono conosciuti, o se si siano trasferiti a Milano per motivi professionali. Quel che è certo è che Sofì, a causa del suo lavoro, viaggia spesso e trascorre lunghi periodi di tempo lontano dalla Sicilia.

Ecco tre curiosità su Sofia Scalia:

Ha una passione per la moda e la cosmesi. Di solito opta per un look sportivo, ma le piace anche indossare abiti chic.

Ha una passione per i viaggi e, grazie alla sua professione, ha potuto sperimentare una varietà di luoghi e destinazioni da sogno.

Ha una forte affinità con gli animali ed è l’orgogliosa proprietaria di una compagna canina di nome Kyra.