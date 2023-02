Chi è Stefano Bollani? Età, biografia, moglie, figli, dove vive, compagna e vita privata

Scopriamo Stefano Bollani, pianista, compositore e musicista jazz di grande talento. Ecco la sua biografia, la sua vita privata e alcune curiosità.

Stefano Bollani è un compositore e pianista di grande talento che ha ottenuto un grande successo sulla scena musicale internazionale. È uno dei più importanti e coinvolgenti portavoce del jazz, avendo collaborato con molti artisti famosi e pubblicato oltre 40 album. Cerchiamo di conoscere meglio questo affascinante artista partendo dalla sua biografia.

Stefano Bollani è un pianista, compositore e cantante jazz italiano. È nato a Milano nel 1972 e ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Ha pubblicato quattordici album da solista e ha collaborato con molti musicisti di rilievo, tra cui Herbie Hancock, Pat Metheny e Gato Barbieri. Bollani è noto per il suo stile inventivo e originale, che attinge da un’ampia gamma di influenze, tra cui la musica classica, pop e brasiliana.

Il musicista e cantante è nato a Milano il 5 dicembre 1972. La sua arte lo ha portato a lavorare anche come direttore d’orchestra e scrittore.

La passione di Stefano per il pianoforte è iniziata quando aveva solo sei anni. A 15 anni si esibiva già in pubblico. Era chiaramente un musicista dotato fin dalla giovane età.

Ha un curriculum impressionante che include la collaborazione con Chick Corea, Gato Barbieri e Richard Galliano. Insieme al trombettista Enrico Rava, ha registrato molti album che sono considerati una svolta nel suo genere.

Vita privata di Stefano Bollani

Stefano Bollani è una persona riservata e non condivide molto della sua vita privata. Sappiamo che è figlio di Roberto Bollani e Maddalena Bollani e che ha una sorella artista, Manuela Bollani, anch’essa cantante e attrice. Sappiamo che Stefano Bollani è stato sposato con la cantante Petra Magoni, famosa ex moglie dalla quale ha avuto due figli, Frida e Leone. Dopo la relazione con la Magoni, ha intrapreso una relazione con l’attrice Valentina Cenni, più giovane di lui di 10 anni. La sposò in seconde nozze.

Chi è la moglie di Stefano Bollani?

Valentina Cenni, moglie di Bollani, è nata il 14 marzo 1982 sotto il segno zodiacale dei Pesci. È appassionata di arte e fotografia. Nel 2016 ha vinto il Premio Cerami come migliore attrice giovane per lo spettacolo teatrale di Giampiero Rappa intitolato Nessun luogo è lontano. Ha all’attivo partecipazioni a spettacoli teatrali e cinematografici. Si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e successivamente alla Royal Academy of Dance di Londra.

Dove vive Stefano Bollani?

Come abbiamo detto, Stefano è nato a Milano, ma ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Firenze, più precisamente nel quartiere di Santa Croce. Oggi, per lavoro, si divide per lo più tra Milano e Roma, anche se non sappiamo esattamente dove sia la sua casa.

Stefano Bollani: 7 curiosità

Il suo amore per il pianoforte non è stato un caso! A IoDonna, il musicista ha raccontato quando ha iniziato a suonare e ha dichiarato che “avrebbe potuto essere una chitarra, se mio padre non avesse comprato un organo per hobby”.

I suoi interessi al di fuori della musica sono principalmente tre: lettura, cinema e fumetti.

Sul suo account Instagram preferisce pubblicare scatti professionali e musicali. Il pianista straordinario Stefano Bollani è stato ospite fisso del programma di Renzo Arbore Meno siamo e meglio stiamo. Nel 2008 ha realizzato le sigle del palinsesto di Radio Rai 3! Nel 2010 il Berklee College of Music gli ha conferito una laurea honoris causa in musica jazz. Con la moglie ha pubblicato un disco intitolato Via dei Matti n. 0, che è anche il nome del programma che conducono insieme su Rai 3.

