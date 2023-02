Chi è Stefano Veneruso nipote Massimo Troisi?

Stefano Veneruso è il nipote di Massimo Troisi, figlio della sorella Annamaria. Il regista ricorda gli ultimi giorni di vita dello zio: “Non ricordo bene Nathalie Caldonazzo”.

Stefano Veneruso ritiene che Massimo Troisi sia immortale.

Stefano Veneruso, oggi regista e sceneggiatore, si è formato lavorando con lo zio Massimo Troisi. Veneruso era sul set de “Il postino”, l’ultimo film dell’attore napoletano, morto nel 1994. Il nipote di Troisi ha raccontato alle pagine di Oggi che la sera dell’ultimo giorno di riprese, con Massimo, fecero un giro in macchina per Cinecittà: “come un addio. Credo che fosse consapevole della sua situazione di salute”. Ricordando lo zio, con cui aveva un rapporto speciale, Veneruso ha detto: “Massimo era un poeta, un genio. Il suo Dialogo con Dio è un testo che mette insieme politica, religione e senso della vita. Con il film tv Morto Troisi, viva Troisi! la sua ironia si colora di fragilità. Per me è immortale, un gigante. Ogni giorno scopro quanto sia amato. Anche a teatro o sui social media. La sua arte è molto apprezzata. Io continuo a nutrirmi di questa eredità”.

Il regista Stefano Veneruso è il nipote di Massimo Troisi. Massimo Troisi è morto il 4 giugno 1994 per problemi cardiaci. Il giorno prima aveva terminato la lavorazione del film Il postino. Sul set c’era anche Stefano, figlio della sorella maggiore di Massimo, Annamaria. Sulle pagine di Oggi, Stefano Veneruso, oggi regista e sceneggiatore, ha ricordato le ultime ore di vita dello zio. Massimo Troisi si è spento nella casa della sorella Annamaria all’Infernetto, alla periferia di Roma.

“A pranzo aveva la faccia sofferente. Non ha preso neppure il caffè. È andato a riposare sul letto di mia madre. Non si è più svegliato. Si sentiva protetto con noi. Massimo aveva perso la mamma a 18 anni. Per mia madre è stato fratello e anche quasi un figlio”. Il 14 febbraio è uscito nelle sale il film “Da domani mi alzo tardi”, diretto da Stefano Veneruso e basato sul romanzo omonimo di Anna Pavignano, ex compagna di Troisi: l’attore napoletano è interpretato da John Lynch.

Nel 2019, quando Nathalie Caldonazzo partecipò a Temptation Island con l’allora compagno Andrea Ippoliti, si tornò a parlare della sua storia d’amore con Massimo Troisi. L’attrice è stata l’ultima compagna di Troisi. Stefano Veneruso, nipote di Troisi e autore del libro “Massimo Troisi – Il mio verbo preferito è evitare”, ha dichiarato in un’intervista a Oggi che “In famiglia, Massimo voleva evitare il superfluo, coltivava la filosofia dell’essenziale. La schiettezza, la timidezza, la pigrizia gli appartenevano. Aveva grandi silenzi. E poi, quando giocava, a carte come a ping pong, diventava un bambino e voleva vincere a tutti i costi”.