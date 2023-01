Chi è Steven Zhang? Età, patrimonio, fidanzata, Melissa Satta, biografia, presidente dell’Inter

Steven Zhang, nato il 21 dicembre 1991, è un dirigente sportivo e imprenditore cinese. È presidente dell’Inter e di Suning International, la divisione internazionale del Suning Holdings Group.

Steven Zhang, 31 anni, avrebbe un patrimonio personale di 7,4 miliardi di dollari ad aprile 2022, con un aumento di 0,3 miliardi di dollari rispetto al 2021, secondo Forbes Jindong Zhang.

La fidanzata

Nelle ultime ore sono circolate voci che suggeriscono una relazione tra il presidente dell’Inter Milan, Steven Zhang, e la showgirl Melissa Satta. Secondo Dagospia, il loro legame andrebbe oltre il semplice tifo. Lo suggerisce anche un commento sui social media, che appare sospetto. Al momento, però, non ci sono conferme sul fatto che i due siano fidanzati.

Dopo la vittoria dell’Inter alla Supercoppa di Riyadh, il numero uno ha postato su Instagram una foto di sé con la squadra e la coppa. Ad accompagnare il post c’era un commento di Steven che recitava “Ti amo” e che ha raccolto i like e i commenti dei tifosi dell’Inter, oltre a un messaggio di Melissa Satta, nota tifosa del Milan. Ha scritto “Congratulazioni” insieme a emoticon di applausi, scatenando speculazioni sulla natura dello scambio. Si è trattato di una semplice dimostrazione di sportività o di qualcosa di più?

Biografia

Steven Zhang, laureato in economia alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, ha lavorato per un breve periodo in alcune banche d’investimento prima di diventare presidente della divisione internazionale del Suning Group. Suo padre ha dimostrato fiducia in lui affidandogli un ruolo importante nell’azienda. Il 28 giugno 2016, Suning ha acquisito il 68,55% delle azioni dell’Inter; inizialmente Steven Zhang faceva parte solo del consiglio di amministrazione per garantire la stabilità della società, ma pochi mesi dopo è stato nominato presidente a tutti gli effetti dell’Fc Inter Milan. Steven Zhang ha raggiunto diversi traguardi: è il più giovane presidente nella storia dell’Inter e il più giovane presidente a vincere uno scudetto nella storia dell’Inter.