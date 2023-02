Chi è Tata Giacobetti marito di Valeria Fabrizi e padre di Giorgia Giacobetti?

Tata Giacobetti, fondatore dell’indimenticabile gruppo “Quartetto Cetra”, è scomparso nel 1988 a causa di un infarto. La sua carriera ha attraversato più di quattro decenni tra musica, cinema e teatro. Nel 1964 ha sposato l’attrice Valeria Fabrizi, oggi concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2021. Il loro amore è durato quasi 25 anni ed è stato coronato dalla nascita di Giorgia, che oggi ha 56 anni.

Tata Giacobetti è stato uno dei membri del Quartetto Cetra, fondato nel 1940. La sua carriera artistica è durata più di 40 anni tra musica, televisione e teatro. È scomparso 33 anni fa, nel 1988, a causa di un infarto. Nel 1964 ha sposato l’attrice Valeria Fabrizi, che oggi parteciperà a Ballando con le stelle 2021 e che, dopo la morte del marito, è tornata in televisione come Suor Costanza. I due hanno avuto una figlia, Giorgia, che oggi è un’organizzatrice di eventi.

