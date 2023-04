Chi è Tiziana Rivale? Età, marito, figli, canzoni famose, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Tiziana Rivale è una cantante affermata le cui canzoni sono state accolte dal pubblico italiano.

Tiziana Rivale è una stimata cantante italiana, nata il 13 agosto 1960 a Gaeta. Oggi ha 62 anni e ha raggiunto un grande successo nella sua carriera, avendo scritto numerose canzoni di successo. Il suo nome d’arte è Tiziana Rivale, mentre il suo nome di battesimo è Letizia Oliva. Poco si sa della sua vita privata, compreso il suo stato di relazione e se ha figli.

Il primo incontro di Tiziana Rivale con la musica è avvenuto all’età di undici anni, quando è stata esposta alle opere dei Genesis, di Frank Sinatra, di Ella Fitzgerald e di altri artisti famosi. Dopo la maturità classica e la successiva laurea in giurisprudenza, l’interesse per la musica la spinge a partecipare a diversi concorsi canori, portandola infine alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Sarà quel che sarà”. Questa si è rivelata una pietra miliare nella sua carriera e l’ha portata al successo.

Canzoni famose di Tiziana Rivale

Tiziana Rivale è famosa per la canzone “Sarà quel che sarà”, che l’ha fatta conoscere in Italia e a livello internazionale. Ha pubblicato nove album e due compilation, tra cui “Tiziana Rivale” nel 1984 e “Contatto” nel 1986. Inoltre, ha partecipato a numerosi programmi televisivi in paesi come Russia, Stati Uniti, Turchia, Canada e Romania.

Tiziana Rivale ha vissuto a Los Angeles dal 1988 al 1992, dove ha diviso il suo tempo tra l’esibizione e la creazione di colonne sonore e doppiaggi per film americani. Nel 1988 collabora con la Pepsi Cola per sponsorizzare il concept album rock “Destiny”. Successivamente, torna in Italia e partecipa a diversi programmi televisivi, concerti e registrazioni.

Cosa fa oggi Tiziana Rivale

Tiziana Rivale ha mantenuto la sua presenza nell’industria musicale nonostante la sua limitata attività sui social media. Nel 2019 ha partecipato a Tale e quale show e ha pubblicato il suo singolo “Ash (Remix 2019)”. Da sempre appassionata di musica, ha continuato a perseguire i suoi sogni anche dopo aver raggiunto il successo. Attualmente residente a Roma, il suo sito ufficiale è il posto migliore per rimanere aggiornati sui suoi ultimi progetti e performance.