Chi è Tommaso Accardo l’indimenticabile compagno di avventure di Fiorello, se ne va all’età di 84 anni!

Un Addio a Tommasino

Il paese di Mentana, situato nella provincia di Roma, è in lutto per la scomparsa di un’icona televisiva amata da tutti: Tommaso Accardo, meglio conosciuto come Tommasino. Questo affabile personaggio televisivo è stato scoperto e portato alla ribalta da Fiorello, con il quale ha condiviso momenti indimenticabili durante gli anni 2000, girando insieme diversi spot pubblicitari.

Un Sorriso per Tutti

Tommasino era una persona rispettata e amata dalla comunità. Amava fare lunghe passeggiate per le strade di Mentana e non era raro che venisse riconosciuto dai suoi concittadini, ai quali non negava mai un caloroso sorriso. La sua gentilezza e la sua schiettezza lo rendevano un punto di riferimento nella città.

La Scoperta di Fiorello

Fu Fiorello, l’artista siciliano di grande successo, a scoprire il talento di Tommasino e a portarlo con sé in una serie di progetti televisivi. Oltre agli spot pubblicitari, spesso per importanti compagnie telefoniche, Tommaso partecipò anche ad altri spettacoli condotti da Fiorello. Il suo aspetto caratteristico, con il suo baffetto e il suo viso simpatico, lo rendeva perfettamente adatto al mondo dello spettacolo.

Una Carriera Poliedrica

Tommasino non si limitò alla televisione. Fece il suo esordio cinematografico nel 1985 nel film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone,” in cui recitò al fianco di Gigi e Andrea. In televisione, debuttò con il varietà di Fiorello, “Stasera pago io,” diretto da Duccio Forzano.

Un Ricordo Duraturo

La sua carriera abbracciò anche il cinema, con apparizioni in “Sogno di una notte di mezza estate” nel 1999 e “Ma l’amore… sì!” nel 2006. In televisione, prese parte a diverse produzioni, tra cui “Nanà” nel 1999, “Il mondo è meraviglioso” nel 2005, e fece una serie di memorabili apparizioni in “Boris” nel 2008.

L’ultima volta che lo abbiamo visto sul piccolo schermo è stata nel programma “Viva Radio2… minuti” in un episodio di gennaio 2008. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’era nella televisione italiana, ma il ricordo di Tommasino continuerà a vivere nei cuori dei suoi ammiratori.