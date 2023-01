Chi è Tracy Quade la moglie di Bobby Solo? Età, figli e vita privata

Tracy Quade, l’amata moglie di Bobby Solo, vive un’unione appassionata con il cantante dal 1995. Nonostante la differenza di età, i due si sono innamorati perdutamente e si sono sposati nel 2005. La donna di origine coreana ha dato alla luce il figlio Ryan, di cui Bobby Solo è incredibilmente orgoglioso.

Bobby Solo e la sua amata moglie Tracy Quade sono l’incarnazione del vero amore e della devozione!

Tracy Quade, cantante di origine coreana di hit da classifica come Jealousy e A Teardrop on Your Face, spesso paragona lei e il suo amato agli iconici John Lennon e Yoko Ono. La loro storia d’amore è davvero da ammirare!

Roberto Satti, meglio conosciuto come Bobby Solo, non ha potuto fare a meno di parlare della sua seconda moglie, lodandone l’astuzia e l’incredibile intelletto. Si è detto entusiasta degli stimoli mentali che lei gli fornisce, esprimendo il suo profondo amore per il confronto intellettuale che condividono.

Bobby Solo ha sposato con gioia la bella e talentuosa ballerina di origine francese Sophie Teckel nel 1971.

Anche se il loro matrimonio è terminato nel 1991, Bobby Solo conserva ancora oggi il suo angelo. In un’intervista, ha espresso il suo stupore per il fatto che una ragazza così bella avesse scelto di amarlo al loro primo incontro.

Il cantante italiano è stato felicissimo quando la sua seconda moglie è rimasta improvvisamente incinta e nel 2013 è nato il loro amato figlio Ryan. Nonostante i numerosi tentativi di avere un figlio attraverso l’inseminazione artificiale, la coppia aveva perso le speranze fino al miracoloso arrivo di Ryan.

Bobby Solo parla del suo percorso di padre con una tranquillità che trasmette la sua profonda emozione, osservando che rispetto alla prima volta che è diventato padre, a vent’anni, ora è ancora più consapevole e cosciente della grandezza del compito. Il cantante desidera ardentemente vivere una vita più lunga di 150 anni per poter assaporare ogni giorno con suo figlio, che intende chiamare Elvis.

Bobby Solo parla dell’immenso amore e dell’ammirazione che nutre per sua moglie, Tracy Quade, che ha trasformato la sua vita nonostante abbia più di 75 anni. Ne parla con affetto in ogni intervista, ma lei rimane lontana dai social media e dai riflettori.