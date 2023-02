Chi è Tracy Quade la moglie di Bobby Solo? Età, lavoro e figli

Bobby Solo e Tracy Quade sono felicemente sposati dal 1995. Nonostante i 25 anni di differenza tra loro, il loro amore è stato forte e si sono sposati nel 2005. Tracy, di origine coreana, ha benedetto Bobby con un figlio, Ryan, di di cui è incredibilmente orgoglioso.

Scopriamo chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo: facciamo un incontro interessante!

Il famoso cantante Bobby Solo, noto per le sue hit come Gelosia o Una lacrima sul viso, sarà tra gli ospiti della puntata odierna di ‘Domenica In’ su Raiuno a partire dalle 14:00. Ha parlato della sua seconda moglie Tracy Quade, una hostess nata in Corea, confrontandola a John Lennon e Yoko Ono. Satti ha descritto la sua moglie come una persona molto astuta e di grande intelletto, rivelando di amare molto il confronto mentale con lei. Bobby Solo aveva sposato nel 1971 la ballerina Sophie Teckel, nata in Francia e nota per le sue doti artistiche. Non perdetevi la sua intervista oggi su ‘Domenica In’ per scoprire più da vicino la storia d’amore di Bobby Solo e la sua seconda moglie!

Il matrimonio tra i due finì nel 1991, ma Bobby Solo ha sempre avuto un profondo affetto per lei. Nell’intervista, ha espresso la sua meraviglia per come una ragazza così bella e giovane si sia innamorata di lui. La sua sorpresa è stata ancora maggiore quando nel 2013 è nato Ryan, una gioia inaspettata dopo tanti tentativi di avere un figlio attraverso l’inseminazione artificiale. Bobby Solo ama profondamente il suo adorato figlio.

Bobby Solo parla della sua esperienza di padre con grande pacatezza, osservando che rispetto alla prima volta quando aveva poco più di 20 anni, ora è molto più responsabile e consapevole della sua responsabilità. Il cantante ha espresso il desiderio di vivere una vita lunga, oltre i 150 anni, così da potersi godere ogni giorno con suo figlio che ha voluto chiamare Elvis. Tracy Quade non ha profili di social media su Instagram o Facebook. La donna ha davvero cambiato la vita del cantante, che ha già raggiunto il traguardo dei 75 anni. In ogni intervista, Bobby Solo parla del grande amore che sua moglie ha risvegliato in lui da oltre 20 anni.