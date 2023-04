Chi è Uğur Güneş Attore di Terra Amara? Età, Fidanzata e vita privata

Uğur Güneş è un attore turco di 31 anni, nato sotto il segno zodiacale dello scorpione, apprezzato in Italia per il ruolo di Yilmaz nella serie televisiva Terra Amara su Canale 5.

Chi è Uğur Güneş?

Nome: Uğur Güneş

Età: 34 anni

Data di nascita: 10 novembre 1987

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Segno Zodiacale: Scorpione

Professione: Attore

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @ugurnesofficial

Biografia

Uğur Güneş nasce il 10 novembre 1987 ad Ankara, Turchia. Si forma presso l’Ankara Art Theatre e, dopo aver completato gli studi, inizia subito a lavorare nel campo della recitazione. Debutta in televisione nel 2011 nella serie Yeniden Başla e, dopo il primo successo, continua a lavorare in TV e nel cinema. Diventa un volto molto noto in Turchia tra il 2015 e il 2016 quando interpreta Tugtekin nella serie Diriliş: Ertuğrul. Uğur Güneş diventa famoso anche in Italia grazie al ruolo di Yilmaz nella serie Terra Amara, dove recita con Hilal Altınbilek, Murat Unalmis, Vahide Perçin, Kerem Alisik, Selin Genç, Melike Ipek Yalova e Bulent Polat.

Instagram

Il profilo Instagram di Uğur Güneş conta 607 mila followers, attraverso il quale l’attore turco condivide spesso foto relative alla sua vita privata e al suo lavoro. Qui lo vediamo in una foto recente in palestra, dopo aver completato un allenamento.

Vita sentimentale

Molto riservato riguardo alla sua vita privata, Uğur, noto come Yilmaz, ha dichiarato di essere single, ma di volersi sposare in futuro. In passato gli è stata attribuita una relazione con una famosa cantante turca di nome Reyhan Cansu.

Ci sono state anche voci riguardanti una relazione tra l’attore che interpreta Yilmaz e l’attrice che interpreta Zuleyha nella serie Terra Amara, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Lavoro e carriera

La carriera di Uğur Güneş inizia nel 2011 quando appare in TV nella serie Yeniden Başla. Da quel momento inizia a ottenere molti ruoli, sia in televisione che al cinema. Tra i suoi lavori si ricordano:

Tamam miyiz? – 2013

Şeytan-ı Racim – 2013

Diriliş: Ertuğrul – 2014/2019

İsimsizler – 2017

In Italia, Uğur Güneş è noto principalmente per il ruolo di Yilmaz in Terra Amara (una delle migliori serie TV turche), al fianco di Hilal Altınbilek e Murat Ünalmış.

Nel febbraio 2023, Ugur Gunes, accompagnato dall’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta Mujgan, si reca a Milano per partecipare a una puntata di Verissimo. A partire da gennaio, è coinvolto in una nuova serie turca di genere militare e drammatico intitolata Al Sancak.

Fatti interessanti: Ugur ama praticare equitazione È un appassionato di sport e frequenta palestra e sala pesi Possiede un cagnolino che adora e che appare spesso nelle sue foto su Instagram