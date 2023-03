Chi è Valentina Persia? Età,compagno, figli, malattia e biografia della comica

Valentina Persia è una comica, cabarettista, attrice e ballerina nata a Roma il 01/10/1971.

Valentina Persia: età, compagno, figli

Nel 2000 Valentina Persia si è fidanzata con Salvo, un architetto catanese. Salvo è morto prematuramente nel 2004 a soli 43 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Valentina. Recentemente, Valentina ha dichiarato:

Sono stata molto fortunata a trovare Salvo, l’amore della mia vita. Una parte del mio cuore è andata via con lui quando è morto. Spero che tutte le donne possano trovare un amore così grande. È stato un uomo che mi ha rispettata, riverita, protetta e lusingata all’infinito, e ha continuato a farlo nonostante la distanza che ci separava.

Nel 2015, Valentina Persia ha deciso di diventare madre attraverso la fecondazione in vitro. In questo modo ha potuto avere due gemelli, Carlotta e Lorenzo.

La morte del padre dopo una lunga malattia ha fatto sprofondare l’attrice in una grave depressione, di cui parla diffusamente nel suo libro “Questo bambino a chi lo do: Come la depressione mi ha aiutato a diventare madre”, pubblicato nel 2020 da Solferino.

Biografia

Valentina Persia ha iniziato la sua carriera nel 1985 nella stagione di opera e balletto delle Terme di Caracalla. Nel 1990 si diploma come ballerina solista all’Accademia Nazionale di Danza. Diventa protagonista al Teatro Parioli di Roma nello spettacolo scritto per lei da Nadine Eide B. Metayer Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) con la regia di Cesare Belsito e la traduzione di Elisabetta Tucci.

Nel 1997 è stata ospite fissa della trasmissione televisiva Sotto a chi tocca, condotta da Pippo Franco su Canale 5. Dal 1998 al 2002 ha fatto parte del cast fisso del programma che l’ha lanciata come caratterista, La sai l’ultima? Nel 2001 e 2002 è stata ospite fissa del programma quotidiano di Rai 1 Ci vediamo su Rai uno, condotto da Paolo Limiti e diretto da Giancarlo Nicotra. Nel 2003 ha avuto successo con il programma televisivo Come sorelle, un altro varietà condotto da Fabrizio Frizzi, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Nello stesso anno, affianca Pippo Franco e Natalia Estrada nel programma televisivo estivo di Canale 5 La sai L’ultima?, spin-off di La sai l’ultima?

Nel 2010 torna nel cast di Caterina e le sue figlie 3 interpretando Giuseppa “Pina” Benservito, una delle antagoniste della serie tv. Nel 2012 partecipa al film di Carlo Vanzina, Buona giornata, nell’episodio di Christian De Sica. Nel 2013 recita nella commedia Maria Stunata di Gianni Guardigli, diretta da Iolanda Salvato con Franca Abategiovani, Carlo Di Lonardo e Antonello Pascale. Nel 2014 ha partecipato al programma televisivo Giass con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il 18 marzo 2021 ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, classificandosi al secondo posto dietro ad Awed, vincitore dell’edizione. Nel 2022 ha partecipato alla dodicesima edizione di Tale e quale show.