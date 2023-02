Chi è Wanda Nara? Mariti e figli: la storia con Maxi Lopez e Mauro Icardi

Wanda Nara è una donna in carriera di successo e madre di cinque figli. È molto più che l’ex moglie di Maxi Lopez o l’agente di Mauro Icardi.

Wanda Nara, a 35 anni, è nota per la sua vita privata e amorosa con Maxi Lopez e Icardi. In realtà ha una lunga carriera alle spalle come modella e volto televisivo. Eppure, quando Wanda ha iniziato a frequentare Maurito, ha pagato ancora il pregiudizio di “mangiatrice di uomini”, con molti sul web che hanno accusato Wanda Nara di voler stare con l’attaccante dell’Inter per soldi. È stata la stessa showgirl a raccontare quel periodo delicato, sottolineando come molti ignorassero il fatto che in Argentina fosse molto più famosa del calciatore. Anni di carriera alle spalle e tanti guadagni, a dir poco aumentati durante la lunga relazione con il suo secondo compagno e padre dei suoi tre figli. Si è trasformata in una vera imprenditrice, ma diamo uno sguardo al suo passato, tra televisione e moda. Come è arrivata al punto in cui si trova oggi. Nata il 10 dicembre 1986, Wanda Nara è originaria di Buenos Aires, in Argentina. Potrebbe essere inserita in tre categorie: modella, showgirl e influencer. L’ex moglie di Maxi Lopez ha lavorato tutta la vita per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, che l’ha stregata quando aveva solo 4 anni. Ha partecipato a diverse sfilate di moda per poi trovare spazio in alcuni show argentini in età più matura. Non tutti sanno che anche Wanda Nara ha debuttato come attrice.

Wanda Nara è una nota showgirl e imprenditrice argentina. È nota per la sua partecipazione a diversi programmi e serie televisive, sia in Argentina che in Italia. Nel 2013 è apparsa nello show La pelu, mentre nel 2018 è stata co-conduttrice di Tiki Taka su Canale 5. Wanda Nara è anche proprietaria di tre marchi: Sport, Swim e Wanda Cosmetics.

Wanda Nara e Maxi Lopez

Dopo la loro rottura, Wanda Nara e Maxi Lopez hanno fatto parlare di sé più di quando stavano insieme attivamente. Il personaggio televisivo e il calciatore si sono conosciuti da giovanissimi e sono cresciuti insieme. Nel 2008 hanno deciso di sposarsi con una doppia cerimonia. Tuttavia, il loro matrimonio è stato travagliato e hanno deciso di porvi fine nel 2013. Questo ha causato molti pettegolezzi, poiché Wanda Nara ha immediatamente iniziato una relazione con Mauro Icardi. Questo ha trasformato Maxi Lopez in un nemico, con ripercussioni sul campo sia in Italia che in Argentina. Da tempo si parla dell’esclusione dell’ex attaccante dell’Inter dalla Nazionale a causa di quanto accaduto nella sua vita privata.

L’ex marito di Wanda Nara ha dichiarato di essere stato tradito sia dalla moglie che da quello che considerava quasi un fratello. Tuttavia, la showgirl ha preso la parola e ha spiegato alcuni aspetti del suo matrimonio. A quanto pare, la fedeltà non era il punto forte di Maxi Lopez. Acqua passata, oggi l’imprenditore della Wanda Cosmetics e il proprietario di Birmingham hanno un rapporto sereno, soprattutto per il bene dei loro tre figli. All’epoca, però, in piena tempesta, la concorrente argentina di Ballando con le stelle rivelò in alcune interviste di essere stata ripetutamente tradita. Ha spiegato a Chi di essergli rimasta fedele e di aver cercato fino all’ultimo di salvare l’unione. Lui, però, secondo la versione di Wanda Nara, l’avrebbe anche “cornificata” con la loro governante, Marianna. Tutto questo sarebbe avvenuto mentre lei era in un’altra stanza, addormentata con i bambini. La donna lo ha poi denunciato per molestie, ma in tribunale sono stati presentati poco meno di 30 messaggi di testo che dimostrano come si trattasse di una vera e propria relazione. Dopo tanto perdono, alla fine è arrivata la separazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Il 2013 è stato un anno importante per Wanda Nara. Ha divorziato da Maxi Lopez e ha iniziato a frequentare Mauro Icardi. I due si conoscono da quando Icardi aveva 18 anni. Amico intimo di Lopez, Icardi è rimasto scioccato da Nara, che aveva visto soffrire negli ultimi anni prima del divorzio. Per mesi si è parlato del triangolo amoroso, con dichiarazioni da tutte le parti. Come dimenticare l’episodio in campo in cui Lopez si è rifiutato di stringere la mano a Icardi? Una delle questioni più dibattute è stata quella di vedere i propri figli cresciuti da un’altra persona. La Nara ha voluto precisare che non c’è stata alcuna sovrapposizione. Non ha mai tradito Lopez e la nuova relazione con Icardi è iniziata dopo la fine del matrimonio. Un colpo di fulmine con l’ex attaccante del Psg, sicuro fin dall’inizio che sarebbe stata una storia seria. Icardi era stato così gentile da offrire alla Nara la sua auto, lasciando le chiavi di casa in portineria per sicurezza. Le ha proposto di pranzare insieme, ma il suo frigorifero era vuoto, ha riferito l’Argentina. Icardi in versione chef ha quindi improvvisato, conquistandola con una pasta al burro e parmigiano. Il nuovo matrimonio della Nara viene celebrato nel 2014. Tutto di corsa per un amore focoso e travolgente, che si concluderà, secondo le sue parole, nel 2022.

L’ex opinionista del Gf Vip e il calciatore argentino hanno condiviso molto nella vita privata e nel lavoro. Wanda Nara si è occupata di gestire i rinnovi di Maurito con l’Inter, fino al suo addio per approdare al PSG. Oggi Mauro Icardi è al Galatasaray, ma da solo. Il 23 settembre 2022, dopo le precedenti voci su un presunto tradimento del giocatore, la showgirl ha detto basta via social, confermando le tante indiscrezioni in circolazione. Il gossip del momento vuole che oggi l’argentina sia impegnata in una nuova relazione. La sua nuova fiamma sarebbe un rapper argentino di 22 anni, L-Gante. I due hanno girato un videoclip hot e tutto lascia pensare che presto potrebbero uscire definitivamente allo scoperto.

Wanda Nara bambini

Nonostante il loro matrimonio sia stato costellato da tradimenti e colpi duri, Wanda Nara e Maxi Lopez hanno avuto tre figli insieme. Il primogenito, Valentino Gaston, è venuto al mondo nel 2009, seguito da Constantino nel 2010 e Benedetto nel 2012. I tre bambini hanno vissuto a lungo a casa del padre delle sorelle Mauro Icardi; Maxi Lopez non ha ovviamente perso i contatti con loro. Invece, con il secondo marito calciatore, sposato nel 2014, Wanda Nara ha avuto due figlie, Francesca e Isabella Icardi. Una famiglia allargata subito dopo le nozze, visto che nel gennaio 2015 è nata Francesca. A fine 2016, invece, è venuta al mondo Isabella. Proprio per il bene dei bambini sembra che l’ormai ex coppia stia lavorando per costruire un rapporto sereno, dopo i numerosi e duri messaggi via social. Infatti, Mauro Icardi era presente al compleanno della figlia Isabella, con l’ex che ha persino postato una foto di gruppo sul suo profilo Instagram.