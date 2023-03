Chi è Wendy Kay mamma di Soleil Sorge? Età, lavoro, marito e malattia

Adesso potete vedere una bellissima intervista fatta da Silvia Toffanin nel salotto di verissimo. Wendy Kay è la madre di Soleil Sorge. In passato, la donna ha partecipato proprio con la figlia al game show di successo “Pechino Express”: oggi sta combattendo contro un tumore.

Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, sta combattendo contro un tumore. Lo ha rivelato la figlia, intervenuta a “Verissimo” nel pomeriggio di sabato 19 novembre 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che “per due volte di seguito a mia madre è stato diagnosticato un tumore al seno. Pensavamo di aver vinto definitivamente la battaglia, ma alcune cellule si sono metastatizzate all’interno del bacino: questa volta, sicuramente, sono più forte, più grande e posso starle accanto. Lei ha già affrontato questo male, che comunque rimane brutto, difficile e atroce”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Wendy Kay è la madre di Soleil Sorge. In passato, la donna ha partecipato proprio con la figlia al game show di successo “Pechino Express”. Tra madre e figlia c’è un bel rapporto di stima e affetto e in diverse occasioni l’influencer non ha lesinato di rivelare aneddoti sulla loro vita. Proprio a Verissimo Soleil parlando della madre ha raccontato: “Era tutta amore e carica come sempre. È sempre stata la mia prima sostenitrice”. Non solo, nella vita di Soleil oltre alla madre c’è spazio anche per la nonna: “sono i due più grandi amori della mia vita”. Purtroppo la loro vita non è stata facile, perché quando Soleil era una giovanissima adolescente sua madre ha dovuto combattere contro il cancro.

È stato il momento più buio della mia vita quando ho visto i miei genitori soffrire. Per un bambino è il terrore più grande vedere un simbolo di forza e benessere soffrire.

Ha conosciuto il padre di Soleil Sorge in America e si sono sposati. Purtroppo il loro matrimonio non è durato e lei ha deciso di trasferirsi in Italia per stare con la figlia. Si ammalò di cancro, ma fortunatamente riuscì a sconfiggerlo. “È stato un periodo molto difficile per noi”.